Osimhen troppo agitato, a Napoli scatta l’allarme: cosa c’è dietro

Scatta l’allarme in casa Napoli per le condizioni mentali di Victor Osimhen apparso agitato nell’ultimo match: ecco cosa c’è dietro il nervosismo del nigeriano

Il Napoli è ripartito in campionato come aveva finito e dopo due giornate è a punteggio pieno grazie ai successi maturati contro Frosinone e Sassuolo.

Una partenza che permette a Rudi Garcia di lavorare con serenità in vista del futuro e l’obiettivo è ora quello di arrivare alla sosta inanellando la terza vittoria consecutiva nel primo big match della stagione contro la Lazio. Oltre al Napoli, è ripartito alla grande anche Victor Osimhen che è già a quota 3 gol dopo queste due prime uscite ed il nigeriano vuole trascinare di nuovo gli azzurri allo scudetto.

Tuttavia, nell’ultima partita dove è pure andato in gol, Osimhen è apparso nervoso dopo il triplice fischio dell’arbitro e le telecamere hanno subito pizzicato questo momento. Nel vedere queste immagini, chi non ha visto la partita ed il risultato può aver pensato che il Napoli fosse uscito sconfitto, ma così non è stato e molti si stanno chiedendo i motivi di questo nervosismo. In particolar modo, sarebbero due le ragioni dietro i malumori del bomber nigeriano: il rinnovo del contratto e le sirene di mercato.

Napoli, Osimhen troppo nervoso: azzurri preoccupati

La vittoria per 2-0 sul Sassuolo ed il gol su rigore non sembrano aver dato gli effetti sperati sulla condizione mentale di Victor Osimhen. Al termine della gara si è visto l’attaccante nigeriano parecchio nervoso, quasi come se la sua squadra fosse stata sconfitta e le immagini mostrate preoccupano non poco tanto gli azzurri quanto i tifosi partenopei.

Nel post partita, Rudi Garcia ha voluto smorzare la tensione attorno al nigeriano, affermando come il suo nervosismo sia giustificato dal fatto che si potesse fare di più e che quindi sia solo un motivo di campo, ma non è così. Sono due i motivi che stanno innervosendo in questi giorni Osimhen e sono il rinnovo del contratto che tarda ad arrivare e le sirene di mercato sia dalla Premier League che dall’Arabia Saudita.

Per quanto riguarda il contratto, da giorni si parla di annuncio vicino con prolungamento fino al 2026 e clausola rescissoria di 150 milioni, ma tale annuncio non è ancora arrivato. Un ritardo che sta influendo mentalmente su Osimhen ed il fatto che continuino ad arrivare gli echi della Premier League e dell’Arabia Saudita non sta aiutando.

E quelli che arrivano sono echi importanti, soprattutto quelli dell’Arabia Saudita che sta tentando molto l’attaccante azzurro ed è pronta a ricoprirlo d’oro pur di convincerlo. Mentre in Europa il mercato chiuderà il 1° settembre, in Arabia Saudita si chiuderà solo verso la fine di suddetto mese e per questo motivo De Laurentiis ha fretta a blindare il proprio pupillo.

La speranza dei tifosi del Napoli è che l’annuncio del rinnovo arrivi molto presto, non solo per chiudere in maniera definitiva alla partenza di Osimhen, ma anche per rasserenare il giocatore.