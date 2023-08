Calciomercato: il campione torna in Serie A, c’è lo scambio

In Serie A si stanno preparando le tessere per il ritorno di un campione che ha lasciato il segno. L’idea che stanno portando avanti i due club è quello di uno scambio che può soddisfare tutti e che rappresenta un vero e proprio punto di svolta in questa operazione.

Il mercato sta per volgere al termine e queste sono ore frenetiche di trattative. Sono tanti infatti i movimenti che stanno avendo luogo in queste ore ed il rischio di farsi prendere dalla frenesia è molto elevato. Una squadra, però, a sorpresa lavora al grande ritorno in Serie A del campione, in grado certamente di fare la differenza. L’accordo è stato trovato sulla base di uno scambio che coinvolge anche il Milan, da tempo sul calciatore direttamente chiamato in causa. Ed è un colpo al cuore anche per i nerazzurri, che hanno potuto ammirare da vicino le prodezze di questo calciatore prima di salutarlo.

Calciomercato: torna in Serie A

Stando a quanto raccontato da MilanNews24, infatti, il Nottingham Forrest è in chiusura per Nico Dominguez. L’argentino è stato da tempo nel mirino del Milan, che però adesso vede sfumare in maniera definitivo questo obiettivo, anche per la ormai praticamente certa permanenza di Rade Krunic. La trattativa che permette al forte regista di trasferirsi in Premier League giunge in porto grazie ad uno scambio inatteso.

A fare il percorso inverso, trasferendosi dal Nottingham al Bologna, è l’ex Atalanta Remo Freuler, tra i grandi protagonisti della nascita, per così dire, del miracolo Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopo una sola stagione in Inghilterra, infatti, la sua esperienza volge al termine, con un campione, che vanta anche quasi 60 presenze con la maglia della Nazionale svizzera, pronto a tornare in Italia. E la notizia non può che far piacere a tutti gli appassionati di calcio.

Freuler al Bologna, via Nico Dominguez

Remo Freuler è stato per 7 anni il braccio armato in mezzo al campo di Gian Piero Gasperini e tra i grandi protagonisti dell’Atalanta dei miracoli. L’avventura in Inghilterra è andata bene, ma ora è forte il richiamo della Serie A. I suoi muscoli, la sua tecnica e la sua capacità di inserimento saranno degli elementi fondamentali per Thiago Motta, che vede così degnamente sostituito il suo pupillo, vale a dire Nico Dominguez.