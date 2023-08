Scontro Napoli-Juve: duello per la stella in porta

Sfida a distanza tra il Napoli e la Juventus di Giuntoli: nel mirino uno dei portieri promettenti della nostra Serie A

Con l’approdo di Giuntoli alla Juventus è inevitabile che, almeno per qualche anno, le strade del club bianconero e del Napoli possano incrociarsi anche sul mercato. Già in questa sessione estiva si è intravisto. Alcuni obiettivi azzurri erano stati infatti già sondati anche dallo stesso ex direttore sportivo, come il danese Jesper Lindstrom, alcune settimane fa individuato dal club bianconero come eventuale alternativa a Berardi.

Un duello che potrebbe ripetersi anche nei prossimi mesi. A quanto pare sia il Napoli che la Juventus avrebbero infatti messo nel mirino una stella della porta, uno dei giovani più promettenti della nostra Serie A, possibile erede di top player del ruolo come Meret e Szczesny.

La situazione tra i pali per i due club è in realtà al momento ancora in divenire. Per quanto riguarda il Napoli, sappiamo bene che Alex è legato al club azzurro da un contratto in scadenza nel 2024, con opzione unilaterale a favore della società per un altro anno. Fino a prova contraria quindi il portiere campione d’Italia potrebbe rimanere a Napoli ancora per un paio di stagioni.

Non è detto però che, anche attivando la clausola, il club non scelga di cambiare comunque interprete nel ruolo, magari per monetizzare una bella somma con un portiere che ha dimostrato di avere le spalle abbastanza larghe per poter difendere la porta di una squadra che lotta per i vertici in Italia e in Europa.

La Juventus invece dovrebbe, con tutta probabilità, dire addio a Szczesny nel 2024 o al massimo nel 2025, alla scadenza del contratto. Il portiere polacco in estate ha fatto una scelta di cuore, rifiutando le ricche proposte arabe pur di rimanere in bianconero. L’età però avanza ed è difficile che Giuntoli possa decidere di puntare su di lui anche per il futuro. Da qui la necessità di individuare un possibile erede. E il prescelto è un nome che piace moltissimo anche al Napoli.

Napoli-Juventus, super sfida per il portiere: può arrivare nel 2024

In realtà il Napoli si è comunque cautelato in caso di cessione di Meret durante la prossima estate. Senza considerare Gollini, al momento vice di grande affidamento del portiere friulano, ha infatti portato a casa, e poi girato all’Empoli, il giovane e promettente Elia Caprile, che dovrebbe nei piani del club diventare il nuovo titolare del ruolo anche in azzurro.

L’infortunio occorso all’estremo difensore ex Bari potrebbe però frenare la sua crescita, facendo saltare un progetto che sembrava chiaro nella mente di De Laurentiis. Da qui la necessità di continuare comunque a sondare il mercato alla ricerca di una possibile alternativa. E il nome ideale potrebbe essere quello di Marco Carnesecchi.

L’ex portiere della Cremonese, tornato in estate all’Atalanta per giocarsi il posto con Musso, è dagli addetti ai lavori considerato la nuova stella della porta, il futuro titolare, probabilmente, anche della Nazionale italiana. Per questo motivo nei prossimi mesi, soprattutto in caso di exploit in questa stagione, potrebbe diventare il nuovo obiettivo numero uno per molte big italiane, comprese Napoli e Juventus.

Si tratta comunque al momento solo di una suggestione, di un’ipotesi che potrebbe concretizzarsi in entrambi i casi ma che dipende da mille altre situazioni contingenti. Non è detto, ad esempio, che la Juve per il dopo Szczesny non possa puntare su un calciatore dal nome più altisonante, come quel Donnarumma a lungo già corteggiato in passato e che, in caso di ritorno in Champions, potrebbe diventare uno dei super colpi per rilanciare il brand anche a livello internazionale.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI