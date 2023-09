Al Napoli nel 2024: occhi in casa Manchester United

Il club azzurro è pronto a regalare a Garcia un grande colpo per l’anno prossimo: può dire addio allo United

Il Napoli ha ripreso da dove aveva lasciato solo pochi mesi fa. Perchè se è vero che gli azzurri hanno cambiato alcune pedine fondamentali, è altrettanto vero che i risultati sul campo sono sovrapponibili a quelli dell’annata tricolore.

Lo scudetto ha ormai ingolosito Aurelio De Laurentiis che non vuole assolutamente cedere il passo alle grandi rivali dopo l’ultimo anno. Ed è così che le belle vittorie contro Frosinone – in rimonta – e Sassuolo hanno un sapore confortante sia per la tifoseria che, soprattutto, per i vertici dei campioni d’Italia.

Perchè perdere uno dei ds più preparati e apprezzati come Cristiano Giuntoli avrebbe potuto lasciare strascichi non di poco conto. Mauro Meluso ha preso in mano la situazione, puntellando una rosa che ha già dimostrato di essere abbondantemente competitiva sia in Italia che in Champions League.

Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, quando il mercato sarà ufficialmente chiuso, gli uomini di Garcia dovranno vedersela con la Lazio di Maurizio Sarri che ha avuto enormi difficoltà in questo inizio stagionale. Ma intanto i fari del club azzurro, però, sembrano proiettati ben oltre questa sessione di calciomercato che, tra poche ore, chiuderà ufficialmente i battenti.

Napoli show: colpo da Manchester, è tutto programmato

Lo sguardo del nuovo ds è rivolto all’estate del 2024, con un’idea che stuzzicherebbe non poco il presidente Aurelio De Laurentiis. Occhi in Premier League, in particolar modo a Manchester sponda United, dove un nome su tutti potrebbe rappresentare una grandissima occasione a parametro zero.

In scadenza il 30 giugno 2024 con i ‘Red Devils’, il futuro di Victor Lindelof potrebbe dunque essere in maglia azzurra. La società campione d’Italia sta infatti tenendo d’occhio la situazione legata al difensore svedese che potrebbe non rinnovare l’accordo in scadenza con il club inglese.

In questa nuova stagione Lindelof ha sì accumulato 2 presenze agli ordini di Erik ten Hag ma con soli 45′ sul rettangolo verde. Pare dunque chiaro che il giocatore, alla soglia dei 30 anni (li compirà il prossimo 17 luglio) potrebbe davvero cambiare aria e tentare una nuova avventura in Serie A.

Il Napoli dovrà fare le sue valutazioni su Natan e al centro della difesa un nuovo innesto, di grande esperienza internazionale, appare come una priorità per rinforzare la squadra di Garcia. Nel suo ultimo anno con la maglia dei ‘Red Devils’, Lindelof ha accumulato 35 apparizioni complessive tra campionato e coppe.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI