Ribaltone Gomez: ritorna in Italia, firma a zero

Papu Gomez ha deciso di rescindere con il Siviglia a poche ore dalla conclusione del calciomercato per avere più tempo per scegliere.

L’avventura del Papu Gomez al Siviglia è ormai arrivata al termine e la rescissione comunicata nella giornata di oggi è sicuramente la conferma della fine di questa avventura.

Ma ora per Gomez potrebbero aprirsi le porte della Serie A. Per l’argentino c’è più tempo, considerando la rescissione e, quindi, non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se l’opzione del nostro campionato potrà trasformarsi realtà oppure l’ex Atalanta prenderà una strada sicuramente differente da quella che possiamo immaginare.

Calciomercato: Gomez in Serie A, ecco con chi firma

La decisione di Gomez di rescindere con il Siviglia rappresenta una scelta importante per consentire al calciatore di avere maggiore tempo per ragionarci e non accelerare sul trovare la nuova squadra. Sono in corso tutti i ragionamenti del caso e nei prossimi giorni saranno fatte delle scelte assolutamente importanti.

Il calciatore non ha mai chiuso la porta ad un possibile ritorno in Serie A, ma per il momento non sono stati sciolti i dubbi. Nelle prossime ore ci attendiamo sicuramente delle novità importanti considerando il fatto che stiamo palando di un giocatore di assoluta qualità. E non è da escludere che quadre come il Bologna possano piazzare un colpo importante come quello di Gomez a calciomercato chiuso. Stiamo parlando della possibilità di un acquisto a zero e per questo motivo c’è assolutamente tempo prima di arrivare ad una tanto attesa fumata bianca.

Ma Gomez potrebbe anche decidere di sposare un progetto diverso da quello di Serie A. Sono in corso tutte le riflessioni del caso e le decisioni arriveranno nei prossimi giorni. Al momento l’unica certezza è rappresentata dal fatto che l’ex Atalanta non appenderà gli scarpini al chiodo e spera di poter chiudere il prima possibile con la sua nuova squadra.

Mercato: il Bologna potrebbe puntare su Gomez

Il Bologna è sicuramente alla ricerca di esperienza e alla fine potrebbe optare anche su Gomez a calciomercato chiuso. Stiamo parlando di un calciatore svincolato e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro. Si tratta di un calciatore che ha sicuramente voglia di togliersi tante soddisfazioni e ben presto sono attese delle novità.