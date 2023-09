Federica Nargi mozzafiato: in bikini fa girare la testa

Federica Nargi in bikini sfiora la perfezione: non c’è più da stupirsi per il fascino clamoroso dell’ex velina, che spettacolo

Non diciamo niente di nuovo se riferendoci a Federica Nargi ne parliamo come una delle bellezze più amate dagli italiani e più in grado di ammaliarci. La cosa non dovrebbe fare più notizia, ma la verità è che è impossibile trattenere i boati di ammirazione di fronte a lei e ai suoi scatti che di banale non hanno proprio nulla

L’ex velina di Striscia la Notizia è entrata nella leggenda non solamente tra le ballerine del popolare tg satirico più amate di sempre, ma anche come una delle bellezze italiane più iconiche. Da diversi anni sulla cresta dell’onda e di questo passo destinata a rimanere nella memoria e nei ricordi di tutti per sempre. Il suo perfetto mix di classe, eleganza e sensualità abbacinante non passa proprio mai inosservato.

Modella e showgirl di spicco, è ovviamente anche un personaggio social tra i più in vista, con un seguito da circa 4 milioni e 300 mila followers su Instagram. Va da sé che la community ha potuto esaltarsi a ripetizione lungo tutta l’estate, per post che prevedibilmente hanno regalato spettacolo. Il bello è che anche ora, a fine agosto, Federica sembra non aver finito di offrirci prospettive da sogno.

Federica Nargi ci fa ancora sognare in vacanza: silhouette incontenibile in costume, la spiaggia diventa bollente

Tra la Sicilia e Formentera, Federica aveva già consegnato alla storia svariati fermo immagine da capogiro. Sta riuscendo, probabilmente, a superarsi nell’ultima fase della sua lunga estate, in Thailandia, dove si rilassa ancora un po’ sulle spiagge prima di tornare alla vita di sempre.

La compagna di Alessandro Matri, anche questa volta, è da dieci e lode. Un fisico semplicemente perfetto in ogni dettaglio, silhouette sinuosa e seducente, con un bikini che ne esalta la scollatura pazzesca. Con un sorriso che scioglie il cuore e uno sguardo languido e insieme magnetico a completare il quadro.

C’è davvero poco altro da aggiungere, se non constatare la consueta reazione della community. Post preso d’assalto, i complimenti non mancano così come i messaggi d’amore a lei indirizzati. Federica sa sempre farci battere forte il cuore, immagini del genere non smetteremmo mai di guardarle. L’estate sta finendo, ma è decisamente più facile combattere la nostalgia in questo modo.