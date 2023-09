Affare last second: Napoli, colpo in Serie A

Il calciomercato azzurro in entrata non è finito. Dopo Lindstrom, De Laurentiis è pronto a fare un altro acquisto

Nuovo allenatore, solito Napoli. I campioni d’Italia, passati dalle mani di Luciano Spalletti a quelle di Rudi Garcia, hanno iniziato la stagione 2023-2024 inanellando due vittorie in altrettante partite di Serie A.

Al netto di qualche disattenzione nel match d’esordio col Frosinone, la squadra azzurra è apparsa la stessa schiacciasassi che nella scorsa annata ha conquistato il terzo scudetto nella storia del club. Nulla di sorprendente, per certi versi: l’ossatura è rimasta più o meno la stessa.

A parte Kim, infatti, il Napoli non ha ceduto nessuno dei titolari mantenendo alto il livello della rosa. Anzi, quando mancano pochi giorni alla chiusura del mercato, si può dire che il valore della rosa sia addirittura cresciuto grazie ad alcuni acquisti che promettono di tornare molto utili. L’ultimo colpo di De Laurentiis è stato Jesper De Jong, talentuoso danese destinato a sostituire Lozano sull’esterno destro.

Se c’è però una critica che si può muovere alla sessione azzurra di calciomercato, questa riguarda la difesa. Già, perché il fatto che Garcia non stia facendo giocare Natan – arrivato a Napoli per sostituire Kim – preferendogli Juan Jesus è un chiaro segnale che l’ex calciatore del Brigantino non sia uno di quelli pronti per giocare in Serie A. Lo ha confessato anche il tecnico francese nella conferenza stampa a margine della partita contro il Sassuolo.

Napoli, ecco l’ultima idea per rinforzare la difesa

Non è da escludere, dunque, che il club partenopeo possa intervenire nuovamente sulla difesa realizzando un’operazione “last second” e “low cost”. A tal riguardo, negli ultimi giorni ha cominciato a circolare il nome di un calciatore appartenente ad una squadra del campionato italiano. Un profilo raggiungibile con relativa facilità e ad un costo contenuto. Magari attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. Di chi si tratta?

Si tratta di Gian Marco Ferrari del Sassuolo, difensore centrale di piede sinistro dotato di un fisico imponente, di un’ottima tecnica individuale e di una discreta duttilità. All’occorrenza, infatti, può essere mandato in campo nella posizione di terzino sinistro. Dulcis in fundo, è bravo nel gioco aereo ed è anche un buon rigorista. Al Napoli potrebbe portare quella esperienza che attualmente Natan non ha. Staremo a vedere se le voci circolate recentemente avranno un seguito.

