Ex Napoli in Serie A: tifosi azzurri di sasso

Ha lasciato il Napoli da poco tempo, dopo un’annata non del tutto convincente. A frenare il club anche i suoi alti costi. Eppure sembra pronto a tornare in Serie A, in una squadra “insospettabile”

Anche se non è mai riuscito a guadagnarsi il posto da titolare, Tanguy Ndombele è stato tra i protagonisti dello scudetto conquistato dal Napoli. Spalletti lo ha impiegato spesso, anche se prevalentemente come riserva da mettere a gara in corso, per dare un po’ di “smalto” a centrocampo e rendersi pericoloso in area di rigore avversaria.

Poche volte ha giocato titolare, e senza mai lasciare il segno. Era in prestito dal Tottenham, ma i costi importanti del riscatto hanno indotto il Napoli ha fare un passo indietro e non esercitare il riscatto.

Situazione diversa da quella di Frank Anguissa, che il club azzurro ha riscattato dal Fulham per 11 milioni, facendo un ottimo affare. Quello di Ndombele, invece, era molto più alto: per prenderlo a titolo definitivo dal Tottenham servivano 30 milioni.

Cifra giudicata eccessiva dal club di De Laurentiis che mai ha valutato seriamente la sua conferma. Non era da meno il pesante ingaggio del giocatore, che gli Spurs contribuivano a pagare e che avrebbe richiesto un ulteriore sforzo alla società partenopea. Molto più semplice rimandare il francese alla base, anche se al connazionale Garcia, probabilmente, non sarebbe dispiaciuto averlo ancora a disposizione.

Il Genoa prova il clamoroso colpo con l’ex Napoli

Infatti i due hanno lavorato assieme al Lione e anche se l’allenatore non ha mai parlato di Ndombele in occasioni pubbliche, probabilmente ne avrebbe apprezzato la conferma. Nulla ha cambiato i piani e il centrocampista è tornato al Tottenham, dove ora si chiede quale sarà il suo futuro. Mentre l’allenatore degli inglesi ha confermato Lo Celso, tessendone le lodi con i giornalisti, non ha fatto lo stesso con Ndombele.

Lo aspetta una stagione in panchina, a quanto pare. Non proprio il futuro che il calciatore attendeva. La voglia di essere ancora protagonista è forte, e anche se a Napoli non è mai stato titolare sarebbe rimasto volentieri in azzurro.

Di certo il giocatore si è trovato bene in Serie A, tanto che avrebbe fatto una clamorosa apertura per il ritorno. Non in azzurro, ma in una neopromossa, il Genoa: il club rossoblu avrebbe fatto un tentativo col Tottenham per il prestito, facendo leva sulla disponibilità del calciatore.

A sorpresa non sarebbe arrivata la chiusura degli Spurs, che preferiscono mandare il francese a giocare. Ovviamente ci sarebbero da far quadrare molti conti e appurare l’effettiva volontà del ragazzo. Ma Ndombele al Genoa sarebbe un grande colpo.