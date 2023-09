Maglia aperta: Paola Di Benedetto toglie il fiato

Paola Di Benedetto regala un’altra gioia ai suoi fan: la modella ha pubblicato su Instagram uno scatto che alza decisamente le temperature

Paola Di Benedetto è senza dubbio una delle donne italiane più belle in circolazione. Siamo ad un livello altissimo sotto tutti i punti di vista. È assai complicato trovare un difetto in questa splendida ragazza che lo scorso 8 gennaio ha raggiunto la soglia dei 28 anni.

Per chi non ne fosse già a conoscenza la showgirl è nata in quel di Vicenza, ma ha origini palermitane (Castronovo di Sicilia, il paese in cui sono nati i suoi genitori). Nel corso del tempo si è specializzata nel ruolo di conduttrice, partendo ovviamente dalla carriera da modella. L’aspetto fisico, neanche a dirlo, l’ha particolarmente aiutata per il raggiungimento del successo all’interno dei confini nazionale.

Va poi aggiunto che Paola Di Benedetto è estremamente simpatica e solare. Sa stare benissimo di fronte ad una telecamera, dato che abbiamo a che fare con una donna abbastanza estroversa.

Spesso circolano voci inerenti alla sua sfera sentimentale, sempre attiva. Come noto, l’ex madre natura di Ciao Darwin è stata a lungo fidanzata con il cantante Federico Rossi, componente del duo Benji & Fede.

Qualche mese fa i due sono stati immortalati insieme a Milano dai paparazzi e si pensava ad un possibile ritorno di fiamma, dopo la loro separazione. In realtà, Paola ha intrapreso una nuova avventura amorosa al fianco di Raoul Bellanova, l’esterno che era di proprietà del Cagliari e non è stato riscattato dall’Inter.

Ora lui è volato al Torino di Ivan Juric e la coppia nelle scorse settimane è uscita ufficialmente allo scoperto. Qualcuno, nel contempo, ha sottolineato un dettaglio rilevante, ossia che Raoul è più giovane di Paola di ben cinque anni (il calciatore ne ha 23, compiuti il 17 maggio).

Paola Di Benedetto e lo scatto spaziale: i fan impazziscono

A tal proposito, un utente sotto ad un post della showgirl ha scritto: “Il bimbo dov’è?“, ma lei prontamente ha risposto: “Quale tipo di frustrazione personale ti affligge per scrivere un commento del genere?“.

Insomma, l’influencer di Vicenza non ha il minimo dubbio su Bellanova, nonostante la consistente differenza d’età, che comunque è un dettaglio da non prendere totalmente sotto gamba. Questo rapporto, per forza di cose, la avvicina ancora di più all’intricato universo del pallone. Tra l’altro, in passato Paolo ha rivelato di essere una grande tifosa del Vicenza, guarda caso. Su Instagram, piattaforma dove conta 1,7 milioni di followers, è molto attiva.

Di frequente, inoltre, pubblica immagini che esaltano il suo corpo a dir poco mozzafiato. Nelle scorse ore, ad esempio, ha postato uno scatto relativo al Power Hits Estate 2023, l’evento targato RTL 102.5 che la modella 28enne ha condotto sul prestigioso palco dell’Arena di Verona.

Coda di cavallo, lunga gonna argentata e appariscente. In più, una maglietta attillata e leggermente aperta in zona centrale, che lascia intravedere il magnifico décolleté di Paola. Una botta di sensualità pazzesca.