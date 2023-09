Calciomercato, prendono Keita Balde: firma sul gong

Ancora un cambio di casacca per l’ex Inter e Lazio, Keita Balde, che ha firmato con il suo nuovo club a sorpresa

Calciomercato, firma immediata: firma in Serie B

Ora è arrivato l’annuncio ufficiale: Keita Balde riparte dall’Espanyol arrivando in prestito dallo Spartak Mosca. Per lui si tratta di un ritorno a casa visto che l’attaccante è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona. Ancora in Catalogna per mettersi in luce ancora una volta dopo gli anni d’oro in Serie A con le maglie di Cagliari, Sampdoria, Inter e Lazio. Un momento decisivo per tornare a splendere uscendo così dai radar delle big d’Europa.

