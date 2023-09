Napoli, resta almeno fino a gennaio, poi addio in prestito

L’arrivo di Lindstrom potrebbe davvero aver messo ai margini uno degli esterni a disposizione di Garcia: eppure la conferma è sempre più vicina. Almeno fino a gennaio

Con Jesper Lindstrom il Napoli ha costruito un attacco stratosferico. L’arrivo del danese regala a Garcia un rinforzo importante: l’ormai ex Eintracht prenderà il posto di Hirving Lozano e darà all’allenatore francese l’altra “freccia” per il suo tridente.

Un po’ come erano Gervinho e Salah per la sua Roma, Kvara e il danese saranno due armi formidabili: a maggior ragione con un grande finalizzatore come Victor Osimhen in avanti. Quantità e qualità, con Raspadori, Simeone e Politano come alternative: senza dimenticare il jolly Elmas.

E tra questi nomi ce n’è uno che ormai nessuno più cita. Si tratta di Alessio Zerbin, che Spalletti nella scorsa stagione ha utilizzato spesso proprio nel tridente, soprattutto come sostituto di Kvaratskhelia a sinistra.

Vero che non ci sarà più Lozano, ma con questa batteria d’attacco Zerbin rischia davvero di essere di troppo. L’ex Frosinone sembra destinato all’addio, ma non sarà così. Proprio come fece Spalletti un anno fa, anche Garcia sembra intenzionato a tenerselo. Nella scorsa stagione l’allenatore di Certaldo lo tolse deliberatamente dal mercato, dandogli anche – tutto sommato – più spazio del previsto.

Zerbin, il futuro si deciderà probabilmente a gennaio

Zerbin non ha inciso particolarmente, ma ha comunque fatto parte della rosa che ha conquistato lo scudetto. Quest’anno per lui le cose sono più complicate: Raspadori dovrebbe avere più minutaggio, e di conseguenza gli spazi per il biondo esterno sono destinati a ridursi.

Anche se dovesse arrivare qualche richiesta, il Napoli è intenzionato a tenerlo. Sicuramente in Serie A più di un club prenderebbe volentieri Zerbin con la formula del prestito. Si tratta di condizioni che con ogni probabilità si concretizzeranno di più a gennaio, quando aprirà la sessione di mercato invernale.

Zerbin dovrebbe arrivare a quel punto con pochissimi minuti giocati, e si creerebbero le premesse per un suo addio. Anche in questo caso, la formula del prestito sembra essere quella che ha maggior senso. Pochi mesi di pazienza, quindi, e l’ex Frosinone potrebbe avere più spazio.

A meno che non ci sia un colpo di scena in questi ultimi giorni di mercato. Inutile dire che Zerbin farebbe comodo a molte squadre che in Serie A lottano per la salvezza, ma al momento l’intenzione di Garcia e della società partenopea è di tenerselo stretto.