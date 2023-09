Napoli, tutto rimandato a gennaio: doppia cessione in inverno

Alla fine il discorso verrà rimandato solamente di qualche mese, ovvero quando si aprirà il calciomercato invernale

Il calciomercato estivo è oramai giunto al termine. Il Napoli campione di Italia ha chiuso questa campagna importante con l’arrivo di Jesper Lindstrom dall’Eintracht Francoforte. Un vero e proprio colpo per la trequarti azzurra.

Non si è guardato solamente agli arrivi, ma anche alle cessioni. In particolar modo due calciatori che erano pronti a lasciare il capoluogo campano in queste settimane. Alla fine sono rimasti, ma si tratta solamente di qualche mese visto che a gennaio potrebbero andare via.

Napoli, cessione rimandata solamente a gennaio per due

Tempo scaduto. Oramai il calciomercato estivo 2023 è solamente un lontano ricordo. Adesso ci si concentra solamente sulle partite di campionato e, soprattutto, di Champions League. Il tecnico Rudi Garcia può ritenersi soddisfatto della sua rosa che può ambire a vincere qualcosa di importante. Lo sperano anche i tifosi, pronti a vivere un’altra emozione come quella della scorsa stagione.

Come riportato in precedenza questa sessione di mercato si è chiusa senza nessuna cessione da parte dei partenopei. In particolar modo di due calciatori che hanno sempre avuto richieste da parte di altre società. Stiamo parlando di Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin. Il primo, a dire il vero, sembrava ad un passo dalla cessione. Non è un mistero che il ragazzo voglia avere più spazio, ma al Napoli è chiuso da altri calciatori importanti (e sicuramente più esperti).

Sembrava tutto fatto per il passaggio al Frosinone di Eusebio Di Francesco. Con i ciociari, sicuramente, avrebbe trovato il posto da titolare. Alla fine, però, la trattativa si è arenata. Lo ha confermato anche il suo agente, ribandendo che rimarrà in azzurro e che sarà lui il sostituto di Ndombelè (ritornato dal prestito al Tottenham).

Anche se non è assolutamente da escludere che questa trattativa possa tornare in vita nel mese di gennaio. Così come non lo è il fatto che anche altre società possano inserirsi nella lista di chi lo vorrebbe in prestito.

Per quanto riguarda il classe ’99, invece, si vociferava di un suo passaggio al Genoa o al Bologna. Anche lo stesso Frosinone ci aveva ripensato (visto che il suo anno migliore lo ha vissuto proprio lì quando militavano in cadetteria). Anche per lui, però, il discorso verrà rinviato tra qualche mese. Nel frattempo i calciatori si faranno trovare pronti nel caso in cui il manager francese vorrà contare su di loro.