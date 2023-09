Che retroscena: lo voleva il Milan: il Napoli ha risposto con un secco no

Un clamoroso intreccio di mercato col Milan: Pioli aveva chiesto uno dei gioielli del Napoli nelle scorse settimane

Il Napoli ha ripreso da dove aveva lasciato. Vincere per proseguire la crescita di un gruppo che ha dimostrato, ormai da mesi, maturità ed una forza difficile da trovare anche in ambito europeo.

Il capolavoro scudetto è ormai alle spalle e gli azzurri hanno tutta l’intenzione di ripetersi, raccogliendo quanto seminato negli ultimi anni. E intanto a monopolizzare l’attenzione ormai da tempo, come è normale che sia, il calciomercato estivo che ha finalmente chiuso i battenti.

E gli azzurri hanno puntellato una rosa già altamente competitiva, andando a mettere i puntelli giusti in ogni zona del campo. Da Natan che in difesa ha rimpiazzato Kim fino a Cajuste e l’ultimo arrivato Lindstrom, oltre alla scommessa tra i pali Elia Caprile.

Ma i radar partenopei non smettono di fungere anche in ottica futura. Perchè i dirigenti della società di Aurelio De Laurentiis, in primis il neo direttore sportivo Mauro Meluso, stanno scandagliando il mercato per la prossima stagione. Magari già a gennaio, con le occasioni giuste da tenere in considerazione consegnandole a Rudi Garcia – l’altra grande novità del Napoli scudettato – a campionato in corso.

Chi ha inciso non poco in campo europeo sulla scorsa stagione del Napoli è stato certamente il Milan di Stefano Pioli. Non senza polemiche, i rossoneri hanno eliminato gli azzurri dalla Champions conquistando la semifinale contro l’Inter.

Rifiuto secco, niente Milan: il retroscena è clamoroso

È storia passata, così come il tentativo dei dirigenti di via Aldo Rossi nelle scorse settimane per uno dei talenti dei campioni d’Italia. Perchè il Milan, alla continua ricerca di rinforzi nella rivoluzione attuata da Gerry Cardinale, ha anche bussato alla porta del Napoli.

Un clamoroso retroscena che riguarda Giovanni Simeone, attaccante che nell’ultimo anno non ha trovato troppo spazio agli ordini di Spalletti. 33 presenze e solo 765′ in campo ma ben 9 reti ed 1 assist vincente: una media davvero notevole che ha attirato l’attenzione del ‘Diavolo’. Il Napoli, d’altro canto, ha risposto picche: Simeone non si muove.

L’ex River Plate viene considerato una pedina preziosissima anche da Garcia ed è per tale ragione che gli approcci della dirigenza milanista sono stati stroncati sul nascere. Il Milan, alla ricerca durante tutta l’estate di rinforzi in attacco, ha dovuto rivolgersi altrove e Simeone sarà certamente protagonista in maglia azzurra.

