L’ex bianconero al Napoli: De Laurentiis ci riproverà a gennaio

Il calciomercato del Napoli guarda lontano: a gennaio l’ex bianconero può finire alla corte di Rudi Garcia

Un successo che parte da molto lontano quello che il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha trasformato da sogno in realtà nella stagione da poco trascorsa.

Un tricolore che, sotto l’ombra del Vesuvio, era atteso da ben 33 anni. La strada è stata dunque tracciata e i partenopei, con un gioco brillante e dominando quasi del tutto in Serie A, hanno ribaltato le gerarchie dettate dalle milanesi – e ancor prima dalla Juventus – ponendosi al vertice del calcio italiano

Ed è da qui che nell’annata appena cominciata gli azzurri sono ripartiti: con un volto, però, diverso in panchina. A Rudi Garcia l’arduo compito di non far rimpiangere Spalletti: e intanto, le prime due uscite in Serie A, hanno mostrato una squadra forte, consapevole e in continua crescita.

L’1-3 di Frosinone e il 2-0 al Sassuolo hanno un minimo comune denominatore: Victor Osimhen. Il nigeriano dall’anno scorso non si è praticamente mai fermato e la sua continuità sotto porta rimane tremenda per le difese avversarie. È stato fondamentale per il club di De Laurentiis confermare le sue stelle, con il nigeriano e Kvaratskhelia che continueranno a illuminare le notti al ‘Diego Maradona’.

Napoli, che colpo: il big firma a gennaio

Ma intanto la programmazione dei partenopei va ben oltre l’attuale sessione di calciomercato, chiusa senza particolari colpi di scena firmati dal neo direttore sportivo Mauro Meluso. In vista di gennaio, però, un grande nome – ex bianconero – starebbe diventando la priorità per la società campione d’Italia.

Si tratta di Rodrigo de Paul, centrocampista in forza all’Atletico Madrid è già accostato ad un chiacchierato ritorno in Serie A dopo l’esperienza di Udine. 29 anni, campione del Mondo con l’Argentina lo scorso dicembre, è stato già nel mirino della società partenopea durante l’estate che sta per chiudersi. E De Laurentiis ha intenzione di riprovarci con decisione, già durante il mercato invernale, per regalare un profilo di assoluto spessore a Garcia a stagione in corso.

Tre presenze e 2 assist vincenti all’attivo in questo inizio di stagione per il gioiello sudamericano che non è mai entrato del tutto nelle grazie di Diego Simeone. E davanti ad una nuova offensiva da parte della dirigenza campana, non è detto che alla fine De Paul non possa davvero diventare un nuovo giocatore del Napoli ad inizio 2024.

