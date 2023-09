“Lascerà la Red Bull”: l’annuncio che scuote la Formula 1

Un’indiscrezione davvero pesante che riguarda la Red Bull e il futuro della Formula 1. C’è chi è convinto che alla fine lascerà

La scuderia campione del mondo è davanti ad un bivio importante per il proprio futuro e quello dei suoi piloti. In vista potrebbe esserci un cambiamento che sorprenderebbe tutti.

Essere la scuderia da battere non è mai un compito semplice, sia per le motivazioni degli altri sia per gli standard elevati da mantenere. La Red Bull ha dominato in Formula 1 ben 7 degli ultimi 14 anni, venendo intervallata dallo strapotere Mercedes nella prima parte dell’era ibrida. Dal 2010 in poi sono state queste due scuderie a contendersi il titolo, piloti e costruttori, con l’inserimento altalenante della Ferrari come terza incomoda.

Max Verstappen ha inaugurato il suo regno nel 2021 e non ha nessuna intenzione di interrompere la striscia di vittorie. Quest’anno si porterà a casa con ogni probabilità il terzo campionato piloti, andando ad eguagliare mostri sacri come Senna e Piquet. Il suo più immediato inseguitore è il compagno di box Sergio Perez, staccato di ben 138 punti.

Un margine di sicurezza che può far dormire sogni tranquilli ma che getta anche qualche ombra sull’effettivo rendimento del messicano fino a questo momento.

Red Bull, il consiglio di Berger a Sergio Perez: “Deve cambiare squadra”

Perez aveva cominciato il 2023 nel migliore dei modi, portando a casa il gradino più alto del podio sia in Arabia Saudita che in Azerbaijan. In molti si erano sbilanciati nel dire che la RB19 era più adatta al suo stile di guida rispetto all’anno precedente. In realtà a Super Max è servito solo un piccolo rodaggio prima di inanellare 9 vittore di fila e spazzare via ogni dubbio.

Il futuro di Perez, secondo Helmut Marko, super consulente Red Bull, dovrebbe essere ancora a Milton Keynes nel 2024. Eppure c’è chi gli consiglierebbe di migrare immediatamente in altri lidi, dove poter esprimere il proprio potenziale in modo più sereno.

Una vecchia conoscenza del Circus come Gerhard Berger, intervistato da Speedweek, ha spiegato: “Fossi in Sergio troverei un’altra squadra dove mettere in mostra il mio valore. Non potrà mai battere in modo costante Max in Red Bull”.

Poi aggiunge un grande complimento all’olandese: “Nessuno può tenere il passo di Verstappen, il suo valore è paragonabile a quello di Senna“. Tra i piloti che secondo Berger potrebbero insidiare il dominio Red Bull ci sono: “Piastri, Norris e Russell“. Della Ferrari, almeno per ora, neanche l’ombra.