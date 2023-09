Vestito trasparente: Maddalena Corvaglia lascia senza parole

Ultimi giorni di vacanze per Maddalena Corvaglia che prima di preparare le valigie ha regalato uno scatto da mozzare il fiato

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis faranno mai pace? Questa è la domanda che il pubblico affezionato agli d’oro della televisione italiana continua a farsi ormai da anni. La risposta, tuttavia, l’ha data proprio di recente l’ex Velina bionda e non è stata affatto positiva. La showgirl piuttosto sembra intenzionata a voler vivere la sua vita senza pensare troppo al passato.

Lo stesso passato che sembra però averle regalato dei ricordi non troppo piacevoli, almeno per quanto riguarda il rapporto con la collega. Intervenuta ai microfoni del Corriere della Sera sul finire dell’estate, la Corvaglia ha ammesso che sono successe cose troppo gravi e ormai la fiducia è definitivamente svanita.

Cosa sia successo di preciso non è ancora stato rivelato, ma secondo diverse voci sarebbe stata tutta colpa dell’ex marito della bella pugliese. Tuttavia, finché non saranno i diretti interessati a vuotare al sacco, queste sono pure e semplici supposizioni. La Corvaglia al di là di tutto sembra felice della sua vita oggi e non ha paura di apparire sorridente sui social e in tutto il suo splendore.

Maddela Corvaglia è mozzafiato, il paesaggio è ancor più bello grazie a lei

Tra un po’ di relax in vacanza e uno scatto sensuale, la starlet ha deciso di accennare qualcosa sulla sua più discussa vicenda ma senza entrare troppo nel dettaglio. Ai suoi fan interessa il giusto cosa abbia portato le due alla rottura e continua a supportare la propria beniamina seguendola in televisione e sui social. Proprio su Instagram la Corvaglia ha regalato un’immagine di sé a dir poco incantevole.

Abito nero con qualche trasparenza sui fianchi per l’oggi influencer star del web che ha scelto come sfondo gli incantevoli paesaggi del Lago Maggiore. Sorriso e capelli al vento in quel di Baveno, sul territorio piemontese, per la Corvaglia che ha sempre saputo come regale al proprio pubblico immagini inebrianti come questa.

Tributo all’Italia da parte della quarantatreenne di Galatina, nella provincia di Lecce, che con il suo sensuale post ha voluto omaggiare questa straordinaria terra ricca di bellezze naturali e non solo. Maddalena Corvaglia ha dimostrato di essere uno spettacolo incantevole assolutamente all’altezza del paesaggio mozzafiato. Lo stesso che è stato reso ancora più bello dalla sua presenza.