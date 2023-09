Il Napoli pensa già al 2024: colpo a zero in Serie A

Il club di De Laurentiis non si ferma e punta già ad un grande colpo per l’anno prossimo: gioiello per Garcia

Il percorso del Napoli di Aurelio De Laurentiis è stato un continuo progredire negli ultimi anni, fino al trionfale successo nella passata stagione con il terzo scudetto cucito sul petto.

Ma c’è una storia ancora più importante da scrivere quest’anno, per una stagione che dovrà necessariamente regalare conferme nonostante il discusso cambio in panchina. Rudi Garcia è quindi chiamato ad un compito decisamente arduo, provando a ripetere quanto scritto da Spalletti negli ultimi mesi.

E nel frattempo, nelle prime due giornate di Serie A, tutto è andato come previsto. Perchè i successi su Frosinone – in rimonta – e Sassuolo hanno mostrato un Napoli forte e convinto più che mai dei propri mezzi: sarà quindi anche l’anno giusto per provare ad imporsi anche in ambito europeo.

Il girone che l’urna di Montecarlo ha regalato ai campioni d’Italia è stato decisamente benevolo con Real Madrid, Braga e Union Berlino. Al di là delle ‘Merengues’ di Carlo Ancelotti che in Champions League letteralmente si trasformano, un gruppo decisamente alla portata degli azzurri.

Ma intanto il grande protagonista dell’estate è stato sicuramente il calciomercato che, tra l’altro, ha regalato non poche novità all’allenatore francese. Caprile, Natan, Cajuste e l’ultimo arrivato Lindstrom ma il lavoro della dirigenza partenopea sta andando ben oltre.

Colpaccio gratis: il Napoli pesca in Serie A

Perchè il neo direttore sportivo Mauro Meluso starebbe già adocchiando un possibile grande colpo, a parametro zero, in vista della prossima sessione estiva di mercato. Tra gli obiettivi degli azzurri ce n’è uno che negli anni ha mostrato tutto il suo talento in Serie A.

Si parla di Gaetano Castrovilli, centrocampista classe 1997 che vede esaurire il suo contratto con la Fiorentina tra meno di dodici mesi. E gli azzurri ci starebbero pensando per potenziare un reparto che nelle scorse settimane ha rischiato di perdere Zielinski: il polacco, alla fine, ha rinunciato alla ricchissima proposta arrivata dall’Arabia Saudita.

E così Castrovilli, a titolo gratuito, potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per la società campione d’Italia pronta a scommettere sul 26enne pugliese.

Le sue prestazioni saranno messe sotto la lente d’ingrandimento, considerando anche che attualmente è infortunato e dovrebbe tornare a disposizione di Italiano ad inizio 2024. Nella passata annata, Castrovilli ha collezionato 26 presenze, con 4 gol ed 1 assist vincente con la maglia della Fiorentina.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE:

