Dal no al Napoli: gli azzurri prenotano la giovane stella italiana

Nonostante la stagione sia appena iniziata, il Napoli inizia a programmare le strategie per il futuro

Il Napoli ha iniziato la stagione da campione d’Italia nel migliore dei modi. Gli azzurri, nonostante il cambio di guida tecnica, sembrano non aver perso quella qualità che gli ha permesso di conquistare il tricolore per la terza volta.

Dopo la prima vittoria al Benito Stirpe contro il Frosinone, la squadra di Rudi Garcia ha esordito tra le mura amiche con un convincente 2-0 contro il Sassuolo di Dionisi. Nonostante questo la società lavora sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il futuro.

Con la cessione di Kim, i partenopei intendono trovare un difensore dal futuro assicurato, e che conosca già il campionato italiano. A tal proposito, la dirigenza è già al lavoro per il calciomercato del 2024, tanto da aver già individuato il principale obiettivo per rinforzare la propria retroguardia.

Il Napoli pensa al futuro, l’obiettivo è individuato: piace la stella azzurra

Il mercato del Napoli ha portato pochi volti nuovi. Questo per via di una squadra già ben collaudata, che ha dimostrato nelle prime uscite stagionali di avere la giusta qualità per affrontare la stagione.

Nonostante questo, la dirigenza sta già pensando al futuro, cercando di impostare delle trattative per anticipare la concorrenza. Uno dei reparti che la società è intenzionata a rinforzare è la difesa, soprattutto con calciatori che già conoscono alla perfezione il nostro campionato.

Il profilo individuato dal presidente Aurelio De Laurentiis è Alessandro Buongiorno, centrale classe 1999 del Torino. Il ragazzo, fresco di rinnovo contrattuale con i granata fino al 2028, si è messo in mostra nella passata stagione, tanto che diversi club hanno provato a strapparlo al club di Urbano Cairo, che ha saputo resistere alle offerte arrivate.

Il centrale azzurro è molto apprezzato dal numero uno partenopeo, che in questi mesi può avviare i contatti con la dirigenza del Toro per cercare di anticipare la folta concorrenza. Si tratterebbe di un grande colpo per il Napoli, che andrebbe ad aggiungere alla propria rosa un calciatore forte e dal grande futuro.

La richiesta del Torino, visto anche il rinnovo contrattuale, non è certamente bassa, con De Laurentiis che dovrà essere bravo in questi mesi per cercare di arrivare ad un accordo che soddisfi tutte le parti in causa. Il Napoli lavora già per il futuro, con Buongiorno finito in cima alla lista dei desideri per aggiungere forza e qualità alla difesa di Rudi Garcia.