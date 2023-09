Ancora una bocciatura: Garcia non ha dubbi, di nuovo fuori

Arriva ancora una bocciatura da parte del tecnico Rudi Garcia: il manager francese non ha dubbi, resterà fuori

Manca davvero poco al terzo appuntamento del Napoli in questo campionato. L’obiettivo è quello di collezionare un’altra importante vittoria prima della sosta per le Nazionali e, soprattutto, la nuova Italia che porterà la firma dell’ex Luciano Spalletti.

Nel frattempo, però, arrivano i primi segnali della formazione campione di Italia. A quanto pare si andrà verso un’altra “bocciatura” per il calciatore che partirà dalla panchina contro la Lazio di un altro ex, Maurizio Sarri.

Napoli, Garcia ha le idee chiare: il calciatore non giocherà domenica

Fino a questo momento della stagione ha collezionato zero presenze. Qualche minuto nelle amichevoli disputate a Castel di Sangro. Poi quelle in allenamento a Castel Volturno. Per il resto nulla più. Per Natan, a quanto pare, è ancora troppo presto per esordire dal primo minuto.

Il difensore brasiliano, a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, partirà ancora dalla panchina anche contro i biancocelesti dopo aver osservato i suoi compagni di squadra vincere a Frosinone e poi in casa al ‘Maradona‘ contro il Sassuolo.

Al suo posto verrà preferita l’esperienza di un altro suo connazionale, ovvero Juan Jesus. L’ex Roma, fino a questo momento, è stato uno dei migliori della retroguardia difensiva con prestazioni di altissimo livello. Ed è per questo motivo che Garcia intende puntare ancora su di lui. Per il semplice fatto che lo vede come il centrale ideale da affiancare alla colonna Amir Rrahmani. Non è un mistero che il kosovaro sia l’unico insostituibile in quel ruolo.

Allo stesso tempo, però, il Napoli crede molto in Natan. Basti pensare che il presidente Aurelio De Laurentiis, per portarlo in Italia, ha sborsato una cifra pari a 10 milioni di euro. Le sue ottime prestazioni fornite quando vestiva la maglia del Bragantino hanno catturato l’attenzione degli osservatori che hanno anticipato la concorrenza di altre squadre importanti che avevano messo gli occhi su di lui.

Per il momento, però, si accomoderà in panchina. Non è da escludere, però, che possa iniziare a trovare un po’ più di spazio in vista delle prossime partite che i partenopei affronteranno. Il calendario è pieno di incontri e Garcia sa molto bene che non possono giocare sempre gli stessi. Arriverà sicuramente anche il turno del brasiliano che, in ogni caso, si farà trovare sempre pronto.