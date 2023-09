Torna a gennaio: colpo di scena Insigne, affare a sorpresa

Lorenzo Insigne è pronto per una nuova avventura italiana, l’attaccante tornerà nel mercato di gennaio virando su una nuova big

Impossibile ottenerlo per la fine del calciomercato estivo, ma i club di Serie A pensano già all’attaccante del Toronto per rinforzarsi in vista della sessione invernale. C’è tempo per imbastire la trattativa e due società in particolare pensano seriamente all’acquisto.

L’esperienza di Lorenzo Insigne in Canada non è delle più fortunate, nonostante un buonissimo ingaggio e tutte le ambizioni del caso. Il suo Toronto non è una squadra spettacolo, nonostante la compagnia prima di Criscito e ancora oggi quella di Bernardeschi, la squadra non riesce proprio a decollare in MLS.

Le critiche maggiori sono proprio per l’ex Napoli, che aveva lasciato la sua terra carico e speranzoso di vincere qualcosa, oltre agli europei del 2021. Ha visto solo a distanza, e da tifoso, il trionfo di quel Napoli dove è stato per anni capitano e vorrebbe ora tornare in Italia, anche indossando un’altra maglia.

Insigne in Serie A, duello per le big

Non pensa ormai alla Nazionale, lasciata dopo la mancata qualificazione al mondiale e che ora, con Luciano Spalletti in panchina, è ancora di più un’utopia. Tornerà nel campionato italiano per giocare in un calcio più consono al suo talento e avendo ancora voglia di stupire. Punterà su un club dalla vocazione offensiva e due squadre sono in pole, Lazio e Fiorentina.

Si parla di club che applicano il 4-3-3 con l’ex Napoli che avrebbe il suo ruolo naturale in campo, potendo rientrare per i tiri a giro, dando sostanza alla qualità offensiva del gruppo. La Lazio è allenata da Maurizio Sarri, un motivo in più per vestire la maglia biancoceleste potrebbe essere questo, nonché la vicinanza con la stessa Napoli dal punto di vista geografico. Resterà da capire come la Lazio arriverà a gennaio e se lo stesso Sarri sarà in panchina, dato l’inizio non proprio eccezionale.

Nel caso della Fiorentina, invece, ci sarebbe una sorta di novità per i viola, che si affiderebbero a un briciolo di esperienza in campo, cosa che – al di là dell’impiego di Bonaventura – la squadra di Italiano rifugge spesso e volentieri. Insigne alzerebbe il livello tecnico dei viola integrandosi con le altre eccellenze del reparto come Beltran e Gonzalez. Affare forse non facilissimo ma nemmeno impossibile: ci sarà tutto il tempo di discuterne.