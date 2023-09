Gabri Veiga riceve un’altra mazzata da Kroos dopo il commento

Quello che sarebbe potuto essere un giocatore del Napoli subisce ora le critiche di un fuoriclasse: parole al veleno

“Who needs Gabriel Veiga?” recitava un simpatico cartello esposto da un tifoso del Napoli nel pre-partita del match contro il Sassuolo disputatosi domenica 27 agosto al ‘Maradona’. Un modo per fare spallucce alla clamorosa decisione del giovane talento iberico di trasferirsi all’Al-Ahli, club della Saudi Pro League che lo ha letteralmente coperto di soldi, invece di accasarsi al Napoli che lo aveva praticamente in pugno.

Non il primo caso, in una sessione di mercato dove per la prima volta le società saudite hanno fatto pesantemente irruzione nelle Leghe del Vecchio Continente, in cui un talento sceglie di abbandonare l’Europa per andare a mettersi in gioco in una realtà che sarà anche in crescita, ma che allo stato attuale non può competere con i campionati europei.

Né in termini di talento nè tantomeno in termini di visibilità. Un conto, sostengono in molti, è andare in Arabia a fine carriera, come hanno fatto CR7 e Karim Benzema. Un altro ancora è farlo da 27enne nel pieno della maturità calcistica, come Sergej Milinkovic-Savic.

Quasi delittuoso farlo a 21 anni, da giovane perla del calcio spagnolo, come ha fatto l’ex centrocampista del Celta Vigo. “Vergognoso” è stato non a caso il commento di un certo Toni Kroos alla notizia del trasferimento in Arabia del calciatore iberico. Lo stesso tedesco del Real Madrid è poi tornato sull’argomento, stimolato dalle domande della testata ‘As’.

“Scelta per soldi che va contro il calcio”: Kroos ci va giù pesante

“Si è arrivati ​​a dire che in Arabia si gioca un calcio ambizioso, ma tutto ruota intorno ai soldi. Alla fine molte di queste scelte sono decisioni a favore dei soldi e contro il calcio“, ha incalzato Kroos. “Cristiano Ronaldo ha deciso di fare questa scelta verso la fine della sua carriera. Ma diventa molto difficile commentare giocatori che, nel bel mezzo della loro carriera e con le qualità per giocare nei migliori club d’Europa, decidono di fare questi cambiamenti“, ha concluso il teutonico.

Un pensiero, espresso molto onestamente e con ben pochi filtri, che trova il gradimento della maggior parte degli addetti ai lavori nonchè di tutti quegli appassionati ancora legati ad una certa idea di calcio.

Resta il fatto che la Saudi Pro League non sembra intenzionata a fermarsi qui. Circola infatti insistentemente la voce secondo cui a già gennaio Momo Salah, che potrebbe essere un grande ambasciatore musulmano in Arabia, cederà alle lusinghe dell’Al Ittihad, il club dove gioca Karim Benzema. La diaspora, insomma, continua.

