Calciomercato, c’è già l’accordo: colpo nella prossima estate

Il calciomercato non finisce mai. Ecco il prossimo colpo di calciomercato: è ormai già tutto fatto, c’è la promessa in ottica futura

C’è ancora uno spiraglio di luce in ottica futura arrivando a chiudere affari per il prossimo anno. Le vicende di calciomercato sono sempre in movimento: ecco la promessa per il futuro, il top club è sempre molto attivo. Un investimento importante per la prossima stagione portandosi avanti con il proprio lavoro per affrontare al meglio la Serie A e la Champions League.

Gli affari si fanno in anticipo sul fronte calciomercato. Tutto cambia in fretta con possibili colpi di scena davvero da urlo: ecco dovrà giocare in vista della prossima stagione. Pronta la firma in Serie A per chiudere un cerchio dopo che è stato ad un passo da Napoli e Juventus: l’accordo già c’è per un trasferimento da urlo.

Calciomercato, arriverà in Serie A: il big pronto alla firma

Un intreccio davvero decisivo con un succoso retroscena di calciomercato. Il top player è stato ad un passo dal top club italiano: ora firma subito, c’è già l’intreccio decisivo per la prossima stagione.

Il Napoli dovrà annunciare nei prossimi giorni ufficialmente il rinnovo contrattuale di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è arrivato dal Lille nell’estate 2020 potenziando tutte le sue qualità fino a diventare uno degli attaccanti più prolifici del mondo.

Come svelato da La Gazzetta Dello Sport, il Milan ha chiuso l’affare Jovic proprio nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, ma avrebbe già strappato una promessa per arrivare a Jonathan David nella prossima estate. Ci ha provato anche nella giornata del primo settembre, ma non c’è stato verso di convincere il club francese.

Anche il Napoli ha seguito a lungo l’attaccante canadese pronto così a sbarcare in Serie A nel top club. Giroud continua a segnare su rigore confermandosi su grandi livelli, ma il prossimo investimento dei rossoneri dovrà arrivare proprio nel reparto offensivo.

Jonathan David non vede l’ora di consacrarsi nel calcio che conta per poi vestire la maglia rossonera: l’attaccante del Lille è stato monitorato a lungo dalla società partenopea proprio in caso di presunto addio di Osimhen. Con la permanenza del nigeriano tutti i discorsi si sono arenati prima del previsto. L’attaccante classe 2000 è in rampa di lancio dopo aver vissuto stagioni convincenti in Francia ed ora è pronto per il salto di qualità definitivo.