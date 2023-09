Malattia Wanda, annuncio in famiglia: mondo del calcio col fiato sospeso

Annuncio in famiglia sulla grave malattia che ha aggredito Wanda Nara: mondo del calcio, e non solo, con il fiato sospeso

Quel meraviglioso e bombastico corpo è stata la sua fortuna. Con le sue curve hot e un fisico al top Wanda Nara ha stregato l’ex calciatore Maxi Lopez, ex marito e padre di tre dei suoi 5 figli, e l’ex attaccante nerazzurro Mauro Icardi, attualmente in forza al Galatasaray e decisivo con due gol, di cui 1 di pregevole fattura, e 1 assist nel pass per la fase a gironi di Champions League staccato dai giallorossi di Istanbul.

Ora, però, proprio quel suo seducente e ammaliante fisico è aggredito da una grave malattia che rischia di lasciare cicatrici sull’anima prima ancora che su quelle curve su cui si posano gli sguardi concupiscenti dei suoi fan.

Di che patologia, nello specifico, si tratti non è dato sapere. Da quando la stessa Wandita, per mettere fine alla ridda di ipotesi e indiscrezioni, nel corso di un’intervista televisiva ha solo confermato di essere affetta da una grave malattia, senza però specificare quale, è calata una cortina di silenzio sul suo stato di salute.

Al punto tale che l’ex moglie di Maxi Lopez ha bacchettato il padre e la sua compagna diffidandoli dal non parlare della sua salute dopo che, ospiti di una trasmissione televisiva, avevano accennato alla sua malattia. Questo fino ad ora perché inaspettatamente una persona molto vicina a Wanda è venuta meno alla consegna del silenzio sulle sue condizioni di salute.

Malattia Wanda, la sorella Zaira: “Sta continuando il trattamento”

Tutti i familiari della showgirl e procuratrice argentina fanno quadrato attorno a lei per proteggerla dalla morbosa curiosità dei media e dei fan. Non solo. In segno di solidarietà, ma anche per concentrare tutte le energie nel supporto alla loro congiunta hanno diradato la loro presenza suoi social.

Tutti tranne Zaira, la sorella minore (solo d’età, non in quanto a bellezza e sex appeal) che al contrario ha approfittato della pausa forzata dai social della famosa sorella per rubarle la scena con scatti ad alto tasso erotico in serie.

Un comportamento stigmatizzato dai fan di Wandita che le rinfacciano la mancanza di sensibilità per il mostrarsi senza veli sui social in un momento così difficile per la sua famiglia. Ebbene, proprio Zaira, intercettata da un giornalista di ‘Socios del Espectáculo’, si è sbottonata sulle condizioni di salute della sorella: “Sta continuando il trattamento da lì (Turchia, ndr). È molto calma, il che aiuta molto. Sta bene ed è tranquilla, che è la cosa più importante“.

Parole che confortano i fan di Wanda e che nel contempo dimostrano che la sovraesposizione social di Zaira non è figlia della sua scarsa partecipazione emotiva alla battaglia della sorella ma è un modo per evadere per qualche ora dall’angosciosa quotidianità di una famiglia cui all’improvviso ha fatto visita un ‘ospite indesiderato’.