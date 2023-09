Calciomercato: prendono Kvaratskhelia, offerta irrinunciabile

Il Napoli in questo calciomercato è riuscito, con sacrificio, a tenere sia Kvaratskhelia che Osimhen. Ma per il georgiano il destino sembra segnato.

E’ stata sicuramente una sessione di calciomercato non facile per il Napoli, ma alla fine i partenopei sono riusciti a trattenere sia Kvaratkshelia che Osimhen. Due colpi assolutamente importanti.

Ma per il georgiano, secondo quanto riferito da fichajes.net, il destino è ormai segnato. Un club è pronto a presentare una offerta irrinunciabile e il Napoli durante il prossimo calciomercato estivo rischia di perdere uno dei suoi big. Naturalmente in un anno può succedere di tutto, ma la strada sembra essere ormai segnata.

Calciomercato: colpo Kvara, ecco chi lo prende

Kvaratskhelia è stata sicuramente la rivelazione dello scorso anno. In questa, anche per il cambio allenatore e infortunio, ha accusato alcuni problemi, ma con la Lazio è ritornato titolare ed è pronto a riprendersi il suo Napoli. Ora le prestazioni saranno decisivi per cercare di aumentare la sua valutazione e naturalmente cercare di ottenere dei risultati importanti a livello personale. La strada, come detto, è lunga e può succedere di tutto e, per questo motivo, non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

In particolare il Barcellona avrebbe individuato in Kvaratskhelia il giusto rinforzo per la sua squadra e sarebbe pronto ad una proposta di calciomercato di 130 milioni di euro per convincere il Napoli a lasciar partire il calciatore. Si tratta di una offerta davvero irrinunciabile e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro.

Sicuramente si tratta di una vicenda che continuerà a tenere banco per diverso tempo e vedremo cosa succederà. Il Napoli farà di tutto per trattenerlo, ma in caso di cifre simili ci vorrà davvero un grande coraggio per dire di no e quindi tutto può accadere.

Mercato: il Barcellona punta Kvaratskhelia

Il Barcellona punta Kvaratskhelia per il prossimo calciomercato e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se ci sarà o no questa possibilità. Si tratta, comunque, di un qualcosa di importante e, per questo motivo, bisognerà attendere la fine della stagione per avere un quadro più chiaro sul futuro del georgiano.