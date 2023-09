Lo prenota il Napoli: la stella del Sassuolo in arrivo nel 2024

By

Già programmato un grande colpo per il prossimo anno: Aurelio De Laurentiis è pronto a chiamare il Sassuolo

Vincere aiuta a vincere e la fame del Napoli sembra ben lontano dall’essersi esaurito. Il capitolo scudetto è ormai alle spalle, con il trionfo nella passata stagione che ha regalato forza e consapevolezza ad una delle squadre più brillanti e spettacolari nel panorama europeo.

Gli azzurri tenteranno di bissare la grande annata da poco conclusasi ed intanto, il campo, ha già lanciato dei segnali incoraggianti. Il 3-1 in rimonta col Frosinone e il netto successo sul Sassuolo hanno di fatto – semmai ve ne fosse bisogno – riposto gli azzurri in primissima fila per la corsa tricolore.

Da qualche settimana a questa parte il tema caldo in casa Napoli è stato certamente il calciomercato estivo. Non una rivoluzione ma qualche cambiamento e moltissime importanti conferme, come quelle di Kvaratskhelia e soprattutto Victor Osimhen, accostati a più riprese alle grandi del calcio europeo.

Dall’Eintracht Francoforte è arrivato Jesper Lindstrom, come ultimissimo gioiello consegnato a Rudi Garcia. L’allenatore francese ha ereditato una squadra forte e carica di responsabilità da Spalletti che, dopo il trionfo, ha alla fine scelto di ricercare stimoli altrove. Intanto, il Girone C di Champions League ha presentato quelle che saranno le prossime avversarie in campo europeo dei campioni d’Italia.

Arriva l’anno prossimo: addio Sassuolo, c’è il Napoli

E al di là del temibile Real Madrid di Carlo Ancelotti, le sfide con Braga e Union Berlino (che ha recentemente preso Bonucci dalla Juve) appaiono decisamente alla portata degli azzurri. I fari della dirigenza partenopea sono tuttavia già puntati all’anno prossimo, con uno dei gioielli del Sassuolo nel mirino.

Si tratta di Domenico Berardi, ala che già qualche settimana fa è stata molto vicina a lasciare la società neroverde. Ci aveva pensato la Lazio così come – soprattutto – la Juventus: ma le tardive mosse della ‘Vecchia Signora’ hanno incontrato il muro dell’ad Carnevali. Berardi è rimasto in Emilia ma il Napoli ci sta pensando eccome, al di là della recente firma di Lindstrom.

Tra gennaio e giugno il club di Aurelio De Laurentiis tenterà l’assalto al cartellino del 29enne di Cariati, sotto contratto fino al 2027 col Sassuolo. Un colpo di tutto rispetto, visti i numeri che l’attaccante ormai da anni ha garantito ai neroverdi.

13 gol e 7 assist l’anno scorso tra campionato e coppe, due anni fa addirittura 15 reti e 17 assist: il Napoli, insomma, può davvero regalarsi uno degli attaccanti più incisivi e prolifici ormai da anni in Serie A.

