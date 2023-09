Tutti fanno zoom: Canalis, intimo col dettaglio rovente

L’ex velina non è mai stata tanto sensuale: l’ultimo scatto social lascia a bocca aperta milioni di italiani

Il mondo dello spettacolo non riesce proprio a fare a meno di lei. E nonostante ne sia passata di acqua sotto i ponti sin dai suoi esordi televisivi, Elisabetta Canalis continua ad essere una stella luminosa tanto in Italia quanto negli Stati Uniti.

La meravigliosa showgirl sarda è seguita in ogni suo percorso, lavorativo e non. Sui social network la Canalis ha raggiunto vette inarrivabili per molte: la sua solidissima fan base non la perde mai di vista, solo su Instagram i followers sono recentemente schizzati a oltre 3,5 milioni.

Elisabetta Canalis nasce a Sassari il 12 settembre 1978 ed è estremamente legata alle sue origini sarde. I suoi esordi la videro esplodere su Canale 5 grazie a ‘Striscia la Notizia’. L’ideatore del tg satirico, Antonio Ricci, la volle come velina mora nel lontano 1999 al fianco della bionda Maddalena Corvaglia.

In tv la bella Elisabetta ha preso parte anche ad altre trasmissioni come ‘Ciao Darwin’, ‘Controcampo‘ e ha recitato nella fiction ‘Carabinieri‘. Nel 2003 ha posato per un sexy calendario senza veli pubblicato dalla rivista ‘Max‘, che vendette milioni di copie attestandola come una delle icone della tipica bellezza mediterranea più desiderate nel mondo. Nel 2006 ha preso parte a ‘Love Bugs’, fiction di successo su Italia 1 al fianco del comico Fabio De Luigi.

Anche al cinema la showgirl sarda è riuscita a distinguersi, soprattutto nel genere comico. Prese parte nello stesso anno a ‘Natale a New York‘, cinepanettone dove recitò con Christian De Sica e Massimo Ghini. Nel 2008, al fianco di Alessandro Siani, è stata la protagonista della commedia romantica ‘La Seconda volta non si scorda mai”.

Intimo esagerato: la Canalis strepitosa su Instagram

La vita privata di Elisabetta Canalis è stata costellata da tanti – e chiacchieratissimi – amori. In primis quello con Bobo Vieri, ex attaccante, nei primi anni 2000. Nel 2010 è scoccata la scintilla con George Clooney, stella di Hollywood grazie alla quale Elisabetta si è fatta conoscere anche nel mondo dello spettacolo americano. Dal 2014 alla primavera del 2023 è stata sposata con il chirurgo statunitense Brian Perri, dal quale nel 2015 ha avuto la sua prima e unica bambina: Skyler Eva.

In vacanza la Canalis ha dato il meglio di sè, mostrando spesso e volentieri la sua forma perfetta in una serie di scatti davvero bollenti. È il caso dell’ultimo, postato su Instagram, nella quale la 44enne sarda si è lasciata andare ad una passerella in intimo ‘fatta in casa’.

Un due pezzi marrone estremamente risicato e aderente, che mette in risalto le curve davvero esplosive dell’ex velina. Elisabetta ancora una volta è riuscita ad ammaliare tutti, conquistando il suo pubblico letteralmente impazzito sulla sua pagina social: commenti e likes sono fioccati con una rapidità impressionante.