Infortunio Berrettini, l’ultimo aggiornamento sconvolge i fan: quando rientra

Berrettini, la sfortuna continua: brutto infortunio agli US Open, l’ultimo aggiornamento sui tempi di recupero è spaventoso

Sale la paura per Matteo Berrettini. La sfortuna, che sembrava tra giugno e luglio aver finalmente cambiato obiettivo, è tornata a bussare alle porte del campione romano. Senza alcuna tregua, il tennista continua a fare i conti con una fragilità fisica che gli sta impedendo di tornare ai livelli che gli competono.

Dopo l’infortunio all’addome che lo ha tenuto fermo per diversi mesi in primavera, agli US Open l’ex numero uno d’Italia ha subito una ‘batosta’ davvero incredibile per il suo morale: si è procurato un tremendo infortunio alla caviglia che lo ha addirittura costretto a uscire dal campo in sedia a rotelle.

Quelle immagini tremende non hanno raggelato il sangue nelle vene solo a tutti i tifosi italiani, ma più in generale a tutti gli appassionati di tennis in giro per il mondo. Le urla del giocatore romano sono apparse subito un segnale inquietante.

Adesso, a distanza di qualche giorno, si comincia però a pensare al futuro. La delusione per l’uscita anticipata dall’ultimo Slam della stagione avrà bisogno di tempo per essere smaltita. Quello che tutti si chiedono è però se Matteo riuscirà a rimettersi in sesto in tempo per gli impegni di Coppa Davis, previsti a Bologna tra una decina di giorni. Servirebbe un miracolo, e al momento la sensazione è che si vada verso un inevitabile forfait.

Infortunio Berrettini: le ultime sui tempi di recupero

La distorsione rimediata da Berrettini a New York, la più classica ‘storta’ in cui chiunque può incappare, anche semplicemente camminando, è sembrata fin da subito molto preoccupante. Si attendono ancora gli esiti degli esami, ma la sensazione forte da parte di chi gli sta vicino è che servirà ben più di qualche giorno di riposo per recuperare.

Gli ultimi aggiornamenti in tal senso non sembrano dare molte speranze ai tifosi azzurri, che in cuor loro sognano ancora di vedere Berrettini in campo a Bologna dal 13 al 17 settembre per gli incontri di Davis contro Canada, Cile e Svezia.

Più probabile che il suo rientro possa slittare di qualche settimana, probabilmente per permettergli di tornare in campo negli ultimi appuntamenti di una stagione tormentata e travagliata, da mettersi alle spalle il prima possibile.

Il 2023 è stato l’anno più nero della sua carriera. La speranza è che Matteo abbia esaurito il suo debito con la fortuna e che già dal prossimo anno possa ambire a recuperare terreno anche in classifica. Vederlo fuori dalla top 50, dopo essere stato per mesi in top 10, è infatti un vero dolore per tutti gli appassionati di tennis.