Il Napoli lo vuole per gennaio: colpaccio in Serie A

Il Napoli prepara un super colpo per il mercato di gennaio: può arrivare un top player della Serie A, ma ad una condizione

Nemmeno il tempo di mettere la parola fine su un mercato estivo molto più difficile del previsto, che in casa Napoli comincia già la pianificazione per il futuro. Perché il mercato, lo dicono gli esperti, e lo afferma lo stesso De Laurentiis, non finisce mai, richiede un lavoro ininterrotto, 365 giorni all’anno, specialmente se fatto con la minuzia di un club come quello azzurro. Una società molto seria che non lascia (quasi) mai nulla al caso.

Dopo una sessione complessa e per molti tifosi deludente, almeno sulla carta, prima che il campo possa emettere i verdetti definitivi, gli unici che in effetti contano davvero, la squadra campione d’Italia si prepara già a studiare le mosse per gennaio. Nel mirino c’è infatti almeno un super colpo dalla Serie A.

Prevedere come andrà la stagione del Napoli è infatti molto complicato. Le rivali si sono rafforzate, chi più chi meno, e gli azzurri giocheranno con il peso di dover confermare quanto di straordinario fatto solo pochi mesi fa. Tutte variabili che lasciano aperti molti interrogativi.

Su una cosa però possiamo essere certi: la squadra resta molto competitiva e anche così, senza più Kim e senza più la guida di Spalletti in panchina, può ambire serenamente a combattere per difendere il tricolore almeno fino alle ultime giornate del campionato.

Per fare un ulteriore step decisivo servirebbero forse solo due o tre ritocchi in alcuni ruoli chiave. Ed è per questo che il club starebbe valutando effettivamente di mettere a segno un investimento da urlo già nella sessione di gennaio.

Napoli, a gennaio può arrivare un top player: i tifosi iniziano a sognare

Sono due le condizioni che in realtà potrebbero portare la società ad affondare per un affare che non rientra nella politica del club di De Laurentiis. La prima riguarda il cammino in Champions. Dovesse la squadra azzurra confermarsi competitiva a livello europeo, probabilmente ADL proverà a fare di tutto per cercare quella qualificazione ai quarti che stavolta non avrebbe solo un valore storico.

Secondo le indiscrezioni che filtrano dagli ambienti FIFA, il regolamento ‘cervellotico’ che dovrebbe portare alla qualificazione per i prossimi Mondiali per Club prevede una serie di punti che si guadagnano attraverso i risultati nelle ultime edizioni della Champions.

In caso di qualificazione ai quarti, e contemporaneo flop del Milan, gli azzurri avrebbero quindi l’opportunità di diventare la seconda squadra italiana qualificata, dopo l’irraggiungibile Inter. E sarebbe un traguardo clamoroso per le casse del club.

L’altra condizione, forse anche più importante, riguarderà invece l’inserimento e il rendimento di Lindstrom, calciatore su cui la società ha investito molto, ma che Garcia, almeno a parole, reputa un giovane promettente.

Qualora il danese dovesse richiedere più tempo per esplodere in maniera definitiva, il Napoli potrebbe a quel punto tornare su un suo vecchio pallino: Domenico Berardi. L’ala del Sassuolo, rimasta anche in questa sessione estiva in Emilia a causa delle richieste esorbitanti del club neroverde, ha dimostrato già nella prima apparizione in campionato di essere ancora in grado di fare la differenza.

Ormai molto maturo, e anzi quasi vicino, anagraficamente, alla fase calante della sua carriera, per Mimmo potrebbe essere arrivato il momento dell’ultima grande occasione della carriera. Trovare un accordo col giocatore, arrivati a questo punto, sarà sicuramente molto più semplice che non qualche anno fa.

Resta da capire se gli azzurri avranno davvero bisogno di investire almeno 25 milioni di euro su un calciatore classe 1994 dopo averne spesi altrettanti per un classe 2000 potenzialmente ancora più dirompente del nazionale azzurro. Nel calcio tutto può succedere, e DeLa ha già abituato i suoi tifosi ai più imprevedibili colpi di scena, soprattutto nelle situazioni di “emergenza”.