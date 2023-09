Napoli, attacco frontale: “Ci stanno raccontando balle”

I dubbi sul calciomercato non mancano e a Napoli molti non hanno accettato le mosse di De Laurentiis

Niente colpo last minute in entrata, in uscita è partito invece Hirving Lozano in direzione PSV Eindhoven come da prassi dopo l’arrivo di Jesper Lindstrom.

Il Napoli conclude un calciomercato piuttosto infuocato con tre acquisti a titolo definitivo, Natan, Cajuste e appunto Lindstrom, e il riscatto di Simeone e Raspadori. Ma in questo momento molti si pongono questa domanda: si poteva fare di più soprattutto in difesa dato che il nome di Natan, finora mai sceso in campo per motivi perlopiù ambientali, non suscita entusiasmo tra i tifosi?

O è lecito aspettare l’ex Bragantino che, come confermano diverse indiscrezioni, potrebbe fare il suo esordio in Serie A dopo la pausa delle nazionali?

Questa domanda non è affatto scontata tanto che è stata una delle più gettonate durante la conferenza stampa di Rudi Garcia alla vigilia di Napoli-Lazio. Dalle parole dell’allenatore francese tuttavia si capisce che il calciatore ha bisogno ancora di tempo per ambientarsi e capire meglio i meccanismi del calcio italiano e in particolare quello dei partenopei.

Napoli, dubbi su Natan: il punto di vista di Enrico Fedele

“Lasciatelo tranquillo, deve crescere e imparare molte cose“. Così Garcia in merito a Natan durante la conferenza stampa alla vigilia della terza di campionato contro la Lazio. Sono parole da interpretare poiché fanno capire che ci sarà ancora da lavorare su questo ragazzo molto promettente e dotato di una forza fisica non indifferente, ma che in queste fasi iniziali del campionato non può fare altro che guardare i compagni per capire bene la differenza tra il campionato brasiliano e la Serie A.

Ricordiamo inoltre che Natan non ha svolto il doppio ritiro con il Napoli ed è arrivato soltanto agli sgoccioli del ritiro di Castel di Sangro dopo aver giocato diverse partite ufficiali con il Red Bull Bragantino.

Ma in molti pongono dei dubbi, legittimi, sulle reali qualità del classe 2001, arrivato ricordiamo per sostituire Kim Minjae, miglior difensore del campionato della passata stagione. Tra gli opinionisti più scettici sulle qualità del difensore non possiamo non annoverare Enrico Fedele, ex procuratore sportivo e noto opinionista televisivo sul mondo Napoli.

Come capita spesso, Fedele non le manda a dire e su Natan ha le idee piuttosto precise: “Natan? Su di lui ci raccontano solo balle per quanto riguarda il mancato impiego“, afferma a Radio Marte. “La mia preoccupazione in questo momento – continua Fedele – è che Juan Jesus abbia giocato poco in questo periodo“.