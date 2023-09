Testata e naso rotto, panico sugli spalti: protagonista il campione d’Europa

Ha del clamoroso quanto avvenuto sugli spalti in occasione del big match tra due grandi squadre: testata e naso rotto è il bilancio. Ed a sorprendere ancora di più è che il protagonista di questo spiacevole episodio è il calciatore anche campione d’Europa. Una vera e propria icona di questo sport.

Il mondo del calcio, per quanto capace di regalare emozioni uniche a tutti gli appassionati, spesso ci regala anche parentesi da cancellare in fretta. Dal momento che rappresentano una macchia che si forma in maniera inevitabile su un qualcosa che noi tutti amiamo. Stavolta l’episodio da dimenticare è accaduto durante Arsenal-Manchester United, uno dei match più attesi dell’anno in Premier League. In Inghilterra, la patria di questo sport. Il bilancio di lunghi attimi di tensioni è una testata ed un naso rotto. Protagonista, come se già questo non fosse abbastanza, una autentica icona di questo sport che ha vinto anche la UEFA Champions League.

Testata e naso rotto, caos sugli spalti

E’ stata una partita spaziale quella tra Arsenal e Manchester United decisa nei minuti finali dai gol di Rice prima e di Gabriel Jesus. Proprio in quegli attimi concitati ed amari per i tifosi dei Red Devils, è accaduto quello che in uno stadio non dovrebbe mai accadere. Ancor di più se si tiene conto che il protagonista è stato una leggenda di questo sport.

Si tratta di Roy Keane, bandiera del Manchester United, con cui ha anche vinto la UEFA Champions League. L’ex centrocampista ha avuto un faccia a faccia molto acceso con un tifoso dell’Arsenal che avrebbe provato a colpirlo con una testata. Mancando il bersaglio, si è rotto il setto nasale colpendo la spalla dell’irlandese. L’ex calciatore ha chiamato la Polizia che è prontamente intervenuta.

Roy Keane sotto indagine dopo Arsenal-Manchester United

L’aggressore è stato arrestato ed è stato poi rilasciato dopo il pagamento della cauzione. I parenti dell’arrestato hanno accusato Roy Keane di aver iniziato ad insultare tutti i tifosi dell’Arsenal presenti attorno alla tribuna stampa. Questo avrebbe fatto divampare l’incendio, metaforicamente parlando. Per questo motivo le autorità inglesi hanno aperto delle indagini per appurare anche le eventuali responsabilità di Keane. A dividere i due protagonisti è stato un ex calciatore, vale a dire Micah Richards, che ha evitato che accadesse il peggio.