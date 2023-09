Piscina bollente: Sabrina Salerno lascia tutti senza parole

Sabrina Salerno è tornata più sensuale che mai, anche nel mese di settembre le temperature possono avere un rialzo grazie alle sue foto

La showgirl italiana ha l’affetto di un pubblico multi generazionale, che omaggia con foto ad alto tasso erotico. La forma di Sabrina Salerno è lampante, condividendo con i fan proprio i momenti migliori della giornata.

La gara con le millennial influencer non si può proprio proporre, paragonandola al tennis ci sarebbe un 6-0 6-0 netto e senza alcun punto per le giovani leve. Sabrina Salerno è una sorta di grande slam per gli affezionati followers e per quanti l’hanno seguita nel corso degli anni, alternandosi nel mondo dello spettacolo.

È una delle poche italiane capace di saper fare tutto su un palco, dal presentare al cantare, passando anche per l’intrattenimento. Completa e sensualissima, Sabrina Salerno ha trovato ormai una seconda vita sui social, lasciando il pubblico maschile spesso senza fiato.

Salerno, uno scatto che diventa hot

La forma della Salerno è evidente, basti pensare come abbia sempre ricordato di non essere ricorsa al chirurgo plastico, con il fisico modellato da madre natura e ovviamente anche da tanto allenamento in palestra.

Le misure che fanno impazzire gli italiani sono rimaste quelle di un tempo, l’età ha portato semmai un valore aggiunto alla sua bellezza. Ed eccola così essere al centro dell’attenzione, il décolleté di Sabrina Salerno è straripante, per la gioia del pubblico social.

È un ciclone in questa estate, le sue foto mettono d’accordo padri e figli. La piscina, poi, rimanda anche al passato, a quando gli scatti in copertina nei dischi facevano impazzire la generazione degli anni Ottanta, che trovò un idolo assoluto in grado anche di sostituire, dalla mente degli italiani, le attrici di grido dei b-movie. Sabrina Salerno ha mantenuto poi i fan nel corso del tempo e ne ha avuto anche tanti altri, a dimostrazione di come il suo percorso sia stato sempre accompagnato con grande attenzione.

Relax e momenti di sensualità, quindi, ancora da offrire ai fan, per poi concentrarsi sui prossimi appuntamenti televisivi. È tornata anche in auge per molte trasmissioni, chissà che non possa trovare ancora più spazio nei quiz e nei programmi serali, puntando – chissà – anche al festival di Sanremo. Ci andò nel 1991 insieme a Jo Squillo da cantante, lo condusse nel 2020 scalzando Diletta Leotta in quanto a fascino e classe: potrebbe tornarci nel 2024 ancora da interprete.