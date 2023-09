Bianca Guaccero da sogno: tacchi e spacco roventi

Bianca Guaccero torna a infiammare gli italiani, la conduttrice e attrice di origini pugliesi si mostra in splendida forma.

Un abito blu come il mare la rende speciale, è sempre un personaggio molto amato dal pubblico italiano. Che la ricordano come attrice e conduttrice, pronta per tornare al massimo nella prossima stagione televisiva.

È una delle protagoniste della tv italiana, pur con qualche passaggio a vuoto. Resta però la bellezza di un’artista polivalente, che sa cantare, ballare e condurre programmi, e non è poco di questi tempi. Sono tanti i fan di Bianca Guaccero, una ragazza dal fascino mediterraneo che sa sempre come ammaliare il pubblico, numeroso e sempre carico di complimenti sui social.

Pronta al ritorno in tv, la Guaccero non vede l’ora di essere nuovamente al centro dell’attenzione dopo un periodo di stop. E per essere in formissima sui canali Rai, fa le prove direttamente sui social e conquista senza dubbio il pubblico da casa.

Guaccero, una bellezza che resta nel tempo

La conduttrice gioca a fare la femme fatale, in questo caso è ospite di un matrimonio. E mostra tutta la sua classica, un lungo abito blu mette in risalto uno stacco di gambe non indifferente. Un fisico davvero mozzafiato per la 42enne di Bitonto, pronta per il ritorno in tv e anche per infiammare gli italiani. La bellezza di Bianca Guaccero è quella di una assoluta top player della televisione, predisposta per tornare con decisione sui canali della Rai.

La conduttrice viaggia ora con maggior decisione, e ha anche dei numeri abbastanza interessanti: ha poco meno di 800mila fan su Instagram, sintomo di come non sia stata dimenticata dal pubblico che – anche durante la sua assenza degli schermi – hanno sempre guardato da vicino cosa succedeva alla loro presentatrice preferita. Che sarà libera da ogni sovra struttura, soprattutto nella sua prossima avventura serale, grazie anche a un programma giocoso che la rimetterà in pista.

Infatti, sarà protagonista su Rai 2 del game show “Liberi Tutti”, insieme ai Gemelli di Guidonia e al comico campano Peppe Iodice. Un format che andrà in prima serata sul secondo canale, definito già come originale come trasposizione delle escape room. In autunno quindi ci sarà l’atteso ritorno in tv, carica e determinata come non mai. E a giudicare dalle foto sui social ci arriverà in piena forma, al massimo delle energie e con occhi ammalianti per il pubblico italiano.