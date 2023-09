Maignan via? Il Milan pesca il nuovo portiere in Serie A

Il Milan è sempre più pressato per la sua porta, e una grande offerta può far vacillare tutti per Maignan ma con un sostituto già pronto.

La prossima cessione dei rossoneri potrebbe essere già fissata, considerando come il portiere francese sia sempre uno dei più ambiti sul mercato. Diventato titolare della sua nazionale, è un calciatore che può portare un’ottima plusvalenza alla società.

Le tre vittorie in campionato hanno rimesso anche attenzione ai profili rossoneri, che spesso sono tra i più ambiti sul mercato. Uno su tutti sembra essere l’elemento più ambito, ci sarà sempre mercato intorno a lui grazie a prestazioni eccellenti: Mike Maignan resta un osservato speciale.

Il portiere francese era arrivato per 15 milioni dal Lille, la sua quotazione si è almeno quintuplicata e se arriverà una grande offerta ci sarà anche questo sacrificio. Nessuno è incedibile al Milan, la soluzione per la porta arriverà proprio pescando in Serie A.

Milan, le mani sul prossimo portiere

Stefano Pioli ha sempre apprezzato la grinta di Maignan, non c’è un elemento con la sua esperienza in giro per l’Europa pur essendo ancora molto giovane. Può solo migliorare e questo lo sanno bene i tifosi, soprattutto quelli che temono di perderlo. Una grande offerta porterà fuori Maignan, ma il Milan sta pensando con decisione al sostituto, da prendere anche a prezzo di saldo. Attenzione quindi sull’ex Under 21 Marco Carnesecchi per il Milan, profilo ideale da vagliare in questo momento.

Sta facendo panchina all’Atalanta, non ha incantato più di tanto Gasperini, che gli sta preferendo Musso. Nonostante proprio lo stesso argentino aveva perso il posto in favore di Sportiello (ora secondo portiere proprio al Milan), è riuscito a recuperare credenziali ed è ritenuto più pronto rispetto all’ex Cremonese, che vorrà la sua occasione di riscatto. Meglio quindi puntare su un top club, anche se ci sarà da aspettare il proprio turno.

Comprare Carnesecchi anche a gennaio potrebbe essere utile, per poi prestarlo ad un altro club di Serie A, giocando così e maturando per poi tornare al Milan, e prendere quindi il posto di Mike Maignan. Soluzione che è in itinere, per altro Atalanta e Milan hanno dimostrato i loro ottimi rapporti sul mercato proprio per quanto riguarda la cessione di De Ketelaere, il cui riscatto potrebbe essere facilitato dal punto di vista economico proprio piazzando in cambio il talentuoso portiere italiano.