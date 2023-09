Haaland e l’insolito trucco a letto: il norvegese lo ammette

Il fortissimo centravanti di proprietà del Manchester City, Erling Braut Haaland, utilizza trucchi speciali a letto: ecco di cosa si tratta

In parecchi oggi ritengono che si tratti del calciatore più forte al mondo. Senza dubbio il centravanti. Erling Braut Haaland è una vera e propria forza della natura, uno di quelli in grado potenzialmente di segnare un’intera generazione calcistica. E segnare è proprio il termine più appropriato quando si parla di lui.

Il gol ce l’ha nel sangue. Durante la passata stagione ha spezzato record su record fino a raggiungere l’ambita Champions League. Il norvegese ha letteralmente trascinato il Manchester City nei mesi scorsi e la conquista del Treble è in buona parte merito dell’ex Borussia Dortmund. Quest’ultimo, dal canto suo, non intende certamente fermarsi, anzi.

Lo dimostra l’inizio di stagione di cui si sta rendendo protagonista: subito una sontuosa doppietta sul campo del Burnley al debutto, a cui dobbiamo aggiungere una rete ai danni dello Sheffield United ed una fantastica tripletta contro il Fulham. Il risultato è sei gol in quattro giornate di Premier League. Semplicemente mostruoso. A tratti il robot nato in quel di Leeds sembra davvero inarrestabile.

In questo momento neanche il grande rivale Kylian Mbappe riesce ad avvicinarsi ai livelli della stella norvegese. Sicuramente dal punto di vista numerico ora Haaland non ha singoli avversari alla sua altezza. E mister Guardiola se lo gode, dopo che il tecnico spagnolo per anni aveva preferito non utilizzare una punta classica, adottando di frequente il falso nove.

Con Haaland, però, è tutta un’altra storia, decisamente. Tecnicamente parlando non è considerato un giocatore straordinario (molto distante da alcuni punti di riferimento come Lionel Messi o Neymar), ma dentro l’area il bomber norvegese è una sentenza indiscutibile. Tra l’altro ha soltanto 23 anni, compiuti lo scorso 21 luglio. Ha ancora tanto tempo davanti a sé per dominare il mondo del calcio.

Haaland svela i suoi segreti per dormire bene

Per chi non ne fosse a conoscenza, inoltre, Haaland è anche un professionista serio come pochi altri. Estremamente attento ai minimi dettagli, il classe 2000 utilizza un paio di trucchetti per ottimizzare il sonno e dormire nel miglior modo possibile.

Lui stesso ne ha parlato ai microfoni del noto podcast ‘Impaulsive’ di Logan Paul. L’attaccante ci tiene molto a regolare le proprie abitudini: “Penso che il sonno sia la cosa più importante in assoluto. Per dormire bene indosso speciali occhiali anti-luce blu e spengo tutte le luci in camera da letto“, ha spiegato Haaland.

In più, la superstar norvegese ha raccontato che per dormire solitamente copre anche la bocca con un nastro adesivo. Infine, spesso fa sauna più bagno turco: “Ne ho una a casa mia. Non la faccio tutti i giorni, ma quasi“. Questi, dunque, alcuni dei segreti della stella del City, che ha tanta fame di successi.