Morto il calciatore della nazionale: lo sport intero in lutto

Chi è il calciatore della nazionale morto, il fatto è avvenuto in seguito ad una tragica circostanza. La polizia sta indagando su quanto successo.

Morto calciatore della nazionale. La tragedia è avvenuta a seguito di un evento violento, con un fatto di cronaca che ha coinvolto l’atleta in questione. Per quello che è un dramma spaventoso, sulla scia di quanto successo in passato ad Andrés Escobar.

Quest’ultimo era un difensore della nazionale colombiana che realizzò un autogol nel match giocato tra la sua selezione e gli Stati Uniti, ai Mondiali di Usa ’94. Quello sfortunato evento estromise i Cafeteros dalla Coppa del mondo ed Escobar ne fece le spese al costo della propria vita.

Una volta tornato in patria infatti l’allora 27enne calciatore venne ucciso con diversi colpi di arma da fuoco all’interno di un parcheggio di un bar di Medellin, città dove viveva. Il suo assassino era una ex guardia del corpo che, a causa della eliminazione della Colombia dai Mondiali di quell’anno, perse una grossa somma di denaro a causa di un giro di scommesse clandestine.

Calciatore della nazionale morto, di chi si tratta

Adesso è toccato allo sfortunato e giovane Gilberto Hernandez morire in maniera violenta.

Lui era un 26enne giocatore ritenuto uno dei punti di forza della nazionale di Panama. L’atleta ha perso la vita nel corso di una sparatoria avvenuta nella città di Colòn, in patria. La notizia della morte di Gilberto Hernandez è stata confermata sia dalla locale federazione calcistica che dalle forze dell’ordine.

Hernandez militava nel club del CA Independiente. In base a quella che è la ricostruzione della polizia panamense, fatta sia in seguito ai rilievi del caso che a delle testimonianze raccolte da parte di chi ha assistito alla sparatoria, il 26enne difensore era in compagnia di almeno sei persone. All’improvviso un individuo ha estratto un’arma da fuoco e ha iniziato ad aprire il fuoco all’impazzata.

Qual è il movente di questa tragedia

Una prima ipotesi sul perché sia avvenuto tutto questo è da fare ricondurre ad un possibile conflitto tra bande rivali della scena della malavita locale.

Ci sono anche dei feriti, mentre per Gilberto Hernandez non è stato possibile fare niente per salvargli la vita. Nella breve carriera del calciatore ammazzato a sangue freddo figurava un incontro contro l’Argentina e e Lionel Messi avvenuto quest’anno, appena pochi mesi fa.