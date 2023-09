Napoli, ora scoppia il caso: parole di fuoco, tifosi di sasso

Napoli, il club Campione d’Italia dovrà risolvere un problema interno se vuole mettere fine al caso: cosa sta succedendo

Il Napoli si è laureato d’Italia ormai mesi fa. Sebbene il successo è stato frutto della meravigliosa prestazione di tutta la squadra, ci sono giocatori che hanno brillato più di altri. Ciononostante, il presidente Aurelio De Laurentiis è stato categorico: cosa sta succedendo.

Il Napoli di Garcia sta tentando di replicare quanto fatto da quello di Spalletti nella scorsa stagione pur rispettando la visione di gioco del francese. Per raggiungere l’obiettivo Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è assicurato la permanenza dei protagonisti dello scudetto. L’unico grande rimpianto dei tifosi oggi sembra essere la vendita di Kim Min-Jae, partito in seguito al pagamento della sua clausola recensoria. Difatti, dopo l’addio del sudcoreano, la difesa, che la scorsa stagione era stata la migliore d’Italia, non sembra essere in grado di reggere l’offensiva degli avversari alla stessa maniera.

Come se non bastasse, un’ulteriore preoccupazione per i tifosi giunge dalle pagine dei giornali. Da mesi si parla di un possibile adeguamento del contratto di Khvicha Kvaratskhelia. In virtù di quanto dimostrato nel corso della scorsa stagione, 14 gol e 17 assist in 43 partite tra Serie A e Champions League, il georgiano vorrebbe ricevere un aumento del suo ingaggio. Difatti, l’attaccante attualmente percepisce 1,2 netti, 1,7 lordi, a stagione. Tuttavia, De Laurentiis non sembra intenzionato ad accontentarlo.

Napoli, il messaggio della società: “Nessuno ha mai parlato del possibile rinnovo del giocatore”

Dopo il rinnovo di Victor Osimhen, che è diventato il giocatore più pagato della storia del Napoli, anche Khvicha Kvaratskhelia avrà pensato di poter ricevere un aumento del suo ingaggio. La coppia ha infatti incantato i tifosi azzurri e trascinato la squadra di Luciano Spalletti alla vittoria della Serie A a suon di gol. Tuttavia, il destino dei gemelli del gol sembrerebbe essere diverso.

La società azzurra ha deciso, infatti, di smentire le voci riguardanti delle possibili variazioni nel contratto di Khvicha Kvaratskhelia con un tweet: “Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore”. Un’affermazione che si scontra con le notizie circolate negli ultimi giorni, ma che non sorprende i tifosi.

Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di “cazzate”. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4… — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 5, 2023

Difatti, Aurelio De Laurentiis aveva già ribadito 5 mesi fa la sua intenzione: “I contratti si fanno in due. Uno negozia e poi il contratto va avanti per cinque anni, non uno”. Niente da fare, dunque, per il georgiano.