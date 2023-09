Dal Napoli all’Inter: Simone Inzaghi lo vuole in nerazzurro

L’attaccante del club partenopeo è finito nel mirino del tecnico emiliano. Possibile colpaccio nelle prossime sessioni di mercato

Arrivati alla prima pausa per le Nazionali, l’Inter guida a bottino pieno la classifica della Serie A 2023-2024. 9 i punti conquistati dagli uomini di Simone Inzaghi, vittoriosi contro Monza, Cagliari e Fiorentina. Un inizio sprint da vera schiacciasassi quello della compagine milanese, che vanta il miglior attacco e la miglior difesa del campionato grazie ad un bilancio di 8 gol fatti e 0 subiti.

Il Napoli è dunque avvisato: se c’è una seria pretendente a sottrargli il titolo di campione d’Italia sembrerebbe essere l’Inter. Intanto, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, è emersa la voce che proprio il club nerazzurro starebbe lavorando per sottrarre ai partenopei un attaccante ritenuto dagli addetti ai lavori come uno dei migliori interpreti del calcio italiano. Ci riferiamo a Giacomo Raspadori, arrivato all’ombra del Vesuvio appena una anno fa per circa 30 milioni di euro.

Napoli, occhio all’Inter: Inzaghi ha messo Raspadori nel mirino

Nel corso della sua esperienza in Campania, Jack ha messo assieme finora 36 presenze, 6 gol e 5 assist. Cifre discrete ma non importanti, o almeno non in grado di giustificare l’investimento fatto dal Napoli. D’altro canto, però, c’è da dire che questi numeri l’ex Sassuolo li ha maturati in appena 1414 minuti, l’equivalente di 15 partite complete. Ed proprio il suo scarso impiego che porta a fare una riflessione: che ruolo ha Raspadori nel progetto della società azzurra?

Nelle ultime settimane, il nuovo tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha dimostrato la volontà di concedere a Raspadori più spazio di quanto gliene abbia dato Luciano Spalletti nella passata stagione. Il francese, considerato che la casella di Osimhen è intoccabile, lo ha provato sugli esterni, riscontrando però poca lucidità sotto rete, e come mezz’ala, senza però ottenere risultati incoraggianti. Insomma, il talentuoso 23enne di Bentivoglio sembrerebbe non avere una collocazione ideale nello scacchiere titolare partenopeo. Il che si traduce in un futuro senza garanzie.

Ed è proprio in tale contesto che l’Inter potrebbe inserirsi, accontentando il desiderio del suo allenatore, da sempre estimatore dell’attaccante della Nazionale. Staremo a vedere se un tentativo verrà fatto a gennaio o eventualmente nella prossima sessione estiva di calciomercato.

