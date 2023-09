Annuncio e sospiro di sollievo: colpo di scena Napoli

L’annuncio che tutti i tifosi azzurri stavano aspettando: colpo di scena in casa Napoli

Il campionato di Serie A (così come il resto di quelli europei) è fermo per dare spazio alle nazionali. In particolar modo la “nuova” Italia targata Luciano Spalletti. Nel frattempo mister Rudi Garcia guida gli allenamenti con i pochi calciatori rimasti a disposizione a Castel Volturno.

Intanto, proprio dal ritiro di una delle nazionali, arrivano parole incoraggianti da parte di uno dei beniamini della squadra allenata dal manager francese. Dichiarazioni che, a dire il vero, i tifosi partenopei stavano attendendo da un bel po’ di tempo. Adesso c’è anche la conferma.

Napoli, le parole di Lobotka infiammano la tifoseria

Non è affatto un mistero che, nella passata stagione, è stato uno dei calciatori determinanti per la vittoria dello scudetto che in città mancava da ben 33 anni. Da come avete ben potuto intuire dalla foto stiamo parlando di Stanislav Lobotka. A dire il vero era dato come sicuro partente visto che, prima dell’arrivo del mister di Certaldo, il predecessore Gennaro Gattuso non era riuscito ad esaltargli le immense qualità e tecnica in campo.

Tanto è vero che gli interessi, da parte dei top club, nei confronti del centrocampista non si sono fatti assolutamente attendere. Solamente che gli interessamenti e le offerte sono state rispedite al mittente visto che il club non vuole disfarsi di lui. In questo momento è impegnato con la sua nazionale, la Slovacchia, in vista dei prossimo impegni della squadra per le qualificazioni al prossimo campionato europeo (contro Portogallo e Liechtenstein).

In una intervista rilasciata alla rivista americana “Forbes” ha raccontato tutte le sue emozioni, dalla vittoria dello scudetto fino ad arrivare all‘Arabia Saudita che ha letteralmente dominato (e lo sta ancora facendo) il calciomercato estivo. In merito a quest’ultimo Paese, meta di calciatori che accettano ogni tipo di “progetto” da parte di club sauditi, ha voluto esprimere un suo pensiero a riguardo. Anche se non lo ha mai nominata nell’intervista.

Queste sono alcune delle sue parole: “Mercato? Non nego che ci sono stati interessamenti per me, ma a Napoli sto benissimo. Rinnovo? abbiamo trovato l’accordo velocemente. Pensate che ricevo lo stipendio più alto della mia carriera. Qui sto benissimo, la città è così: o ti piace oppure no. Non esistono altre vie di mezzo. Qui sono tutti amichevoli e modesti. Per non parlare della cucina. Lo scudetto? Emozione incredibile, a Udine mi tremavano le gambe per quello che avevamo fatto“.