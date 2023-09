Raffaella Fico fa sognare: in accappatoio toglie il fiato

Raffaella Fico torna protagonista, la vetrina dei social diventa sempre importante per una showgirl che potrebbe tornare presto in tv.

La modella napoletana è sempre molto amata dal suo pubblico, che la osserva sui social e resta sempre molto incantato dalla sua bellezza dirompente, in questo caso uscendo dalla doccia.

Per anni ha estasiato gli italiani, che la preferivano nella versione riccia ma di certo non la disprezzavano quando lisciava i suoi lunghi capelli. Raffaella Fico è una delle bellezze mediterranee più caratteristiche, non è un caso come abbia ancora un forte seguito di pubblico.

Sui social si concentrano soprattutto le sue attività, con una rubrica di cucina nonché foto dove mostra i suoi allenamenti e il fisico molto tonico. In questo caso, però, sono delle foto post doccia che rendono caliente il suo profilo social.

Fico in forma, ammaliati i fan

Le cronache di gossip si sono concentrate per anni sul rapporto con Mario Balotelli, l’ex attaccante della Nazionale ha avuto una figlia da lei e i due sono rimasti comunque in buoni rapporti, come fratello e sorella per il bene della bambina.

Raffaella Fico ha sempre difeso Balotelli e anzi ne è diventata quasi una consigliera di vita, considerando come spesso l’attaccante non sia proprio tranquillo in campo e nel rapporto con i suoi club. Tutto questo, anche per la serenità della ragazza che riesce anche a coinvolgere il pubblico, in questo caso di mostra in relax in accappatoio, incuriosendo i tanti fan.

La modella napoletana ha un seguito molto importante, sono ben 700mila i fan che la seguono con grande attenzione su Instagram. Non mancano i complimenti per lei, che sembra poter reggere il passo con le altre influencer, un po’ come se il tempo si fosse congelato ai tempi del Grande Fratello. La prima grande vetrina per lei, che fu lanciata direttamente da Mediaset per poi diventare uno dei personaggi più virali degli scorsi anni, anche per le storie d’amore con il già citato Balotelli e con Alessandro Moggi.

Ora ha una vita da mamma e influencer sul web, ma non manca di infiammare il suo pubblico. L’ultimo giorno in montagna è celebrato con gli scatti in accappatoio, si tornerà ora ai soliti impegni, per poi chissà anche avere un ruolo di maggior funzionalità in tv. Tra qualche reality che partirà e trasmissioni più leggere, Raffaella Fico può trovare la sua giusta dimensione nella ormai imminente stagione televisiva.