Via a gennaio: l’annuncio è chiaro, tifosi del Napoli gelati

A meno di clamorosi colpi di scena, il calciatore andrà via nella prossima sessione invernale di gennaio

Lo spazio con Rudi Garcia, nonostante il campionato sia iniziato da poco, si fa sempre più ridotto. Anche se, allo stesso tempo, il suo agente ha fatto capire che si giocherà le chances almeno fino alla fine del mese di gennaio.

Nel caso in cui le cose non dovessero cambiare allora si opterà seriamente per un addio. Da stabilire se sarà in maniera temporanea o definitiva. Anche perché l’obiettivo del calciatore è fin troppo chiaro: vuole giocare.

Napoli, si valuta l’addio a gennaio per il calciatore

Il Napoli di Rudi Garcia, nonostante ci sia lo stop per concedere lo spazio alle nazionali, continua gli allenamenti a Castel Volturno. Ovviamente con i pochi calciatori rimasti a disposizione e che non sono stati presi in considerazione dai ct. Tra questi spunta anche Gianluca Gaetano. Il giocatore partenopeo doc sembrava in procinto di andare via alla fine di questa sessione estiva di calciomercato.

Sembrava tutto fatto per la sua cessione, in prestito, al Frosinone. Con il tecnico Eusebio Di Francesco avrebbe sicuramente avuto lo spazio necessario per mettersi in mostra e di dimostrare a tutti di essere un atleta da Serie A. Alla fine, però, non se ne è fatto più nulla ed è rimasto nel capoluogo partenopeo. Proverà a giocarsi tutte le sue chances, ma fino a questo momento ha totalizzato zero minuti nelle prime tre uscite.

A fare chiarezza sul suo futuro ci ha pensato il suo procuratore, Mario Giuffredi (tra gli altri anche Mario Rui e Matteo Politano). In merito al futuro del suo assistito è stato fin troppo chiaro. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni che ha rilasciato alla storica emittente radiofonica sportiva: “Gli ho sempre detto che le strade erano due: o restava nei sei centrocampisti per tre posti oppure andare via se fosse stata la settima scelta. Abbiamo avuto l’opportunità di restare tra i sei ed è rimasto volentieri.

Una decisione che, però, è stata presa in ritardo per quanto riguarda l’infortunio della passata stagione (ultima giornata di campionato contro la Sampdoria, ndr). Garcia, in questo ritiro, non ha avuto la possibilità di valutarlo. Si giocherà ogni tre giorni a settimana. Le possibilità di mettersi in mostra ci saranno. Se la giocherà fino a gennaio, poi si vedrà“.