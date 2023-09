Napoli, bocciato Rudi Garcia: “Allenatore finito e pensionato”

“Allenatore finito e pensionato”: bocciato senza appello l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia. Ecco tutti i dettagli

L’anno sabbatico di Luciano Spalletti è durato meno di un trimestre. L’ex tecnico azzurro il 9 settembre debutterà sulla panchina della Nazionale nel match contro la Macedonia del Nord valido per le qualificazioni a Euro 2024.

La luna di miele tra la tifoseria azzurra e il suo successore, Rudi Garcia, è durata ancor meno. Dopo l’inopinato stop al “Maradona” contro la Lazio l’ex tecnico dell’Al-Nassr è finito nel mirino dei tifosi e della critica.

Dunque, dopo appena tre giornate di campionato Rudi Garcia per molti tifosi, è già sulla graticola, con molti supporters che rimpiangono il neocommissario tecnico della Nazionale.

Il giornalista Giancarlo Padovan boccia Rudi Garcia: “Allenatore finito e pensionato”

Come anticipato nel primo paragrafo, non sono solo i tifosi, che per definizione ragionano con il cuore e pertanto non conoscono le mezze misure passando in un amen dall’esaltazione alla ‘scomunica’, ad aver preso di mira Rudi Garcia.

Anche la stampa non è stata tenera nei confronti dell’ex allenatore, tra le altre, di Marsiglia e Roma. In particolare, ad andarci giù pesante è stato il giornalista Giancarlo Padovan, Direttore di ‘Calciomercato.com’, che, ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, ha bocciato senza appello il tecnico azzurro.

Una bocciatura che è figlia dell’opaca prestazione degli azzurri contro i biancocelesti di Sarri: “Il Napoli con la Lazio è apparso senza idee. Gli consiglierei di stare fermo e di toccare il meno possibile, perché più tocca questo Napoli e più fa danni“.

Una vera e propria stroncatura con tanto di ‘veleno nella coda’, l’invito a Garcia a ‘ritoccare’ il meno possibile il Napoli, chiaro riferimento a quanto dichiarato dal tecnico francese in occasione della sua presentazione (“Non rivoluzionerò ma ci metterò il mio tocco“).

Ma l’ex Direttore di ‘Tuttosport’ ha indirizzato i suoi strali non solo contro il titolare della panchina azzurra. Giancarlo Padovan, infatti, ne ha avute anche per il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, reo, ai suoi occhi, di aver commesso ‘un’altra furbizia‘, ossia mettere sotto contratto un allenatore ‘ormai finito e pensionato, persino cacciato via dall’Arabia Saudita‘.

Orbene, sulla base di tale impietosa ‘diagnosi’ la ricetta del Dottor Padovan per curare i primi mali di stagione degli azzurri è quella di ritornare sulla vecchia strada tenendosi alla larga da qualsiasi tentativo di imprinting tattico da parte del tecnico francese: “Il Napoli deve giocare come giocava con Spalletti: se questa diventa subito la squadra di Garcia, c’è da preoccuparsi“.

