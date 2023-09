Napoli, svolta per il rinnovo: c’è l’annuncio dell’agente

In casa Napoli arriva la svolta del tutto inattesa per il rinnovo del campione, tra i grandi protagonisti della vittoria dello Scudetto dello scorso anno. Arriva, in tal senso, l’annuncio da parte direttamente dell’agente del calciatore che spazza via ogni dubbio e fa chiarezza sulla situazione, diventata di recente molto complicata.

Dopo le prime due vittorie in campionato in casa Napoli l’entusiasmo aveva raggiunto dei livelli molto importanti. Si aveva la netta impressione che i partenopei potessero ripetere quanto fatto l’anno scorso con Luciano Spalletti anche con Rudi Garcia. Dopo la sconfitta contro la Lazio, però, si è passati, come si suol dire e come spesso accade da quelle parti, all’eccesso opposto. La tensione è aumentata ed i tifosi, in questa sosta, hanno iniziato a far pressione circa il rinnovo di alcuni profili. A partire da Victor Osimhen e Piotr Zielinski. In tal senso, però, arriva una svolta. E’ uscito allo scoperto, infatti, il suo agente con un annuncio.

Il calciatore è pronto a rinnovare

I presupposti per guardare al futuro con ottimismo tra le fila degli azzurri sono tanti. A partire dal livello a dir poco alto della rosa, che vanta profili davvero di primissimo ordine. I nomi maggiormente di grido, ovviamente, sono quelli di Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia. Proprio sul georgiano, però, arrivano notizie significative.

Il suo agente, infatti, vale a dire Mamuka Jugeli, intervistato da CalcioNapoli24.it, ha fatto il punto sulla situazione contrattuale del suo assistito. Chiare le sue parole, dal momento che ha ribadito che la volontà del ragazzo è quella di andare avanti con il club partenopeo e che per quel che concerne il rinnovo contrattuale non c’è nessuna fretta. In più ha garantito che non si è mai parlato, tra di loro, di cambiare squadra e di andar via da Napoli.

Napoli, l’annuncio dell’agente di Kvaratskhelia sul rinnovo

Nonostante il comunicato pubblicato dalla società guidata da Aurelio De Laurentiis nei giorni scorsi che aveva fatto trasparire tanta tensione tra le parti, l’agente ha raccontato una versione differente della storia. A quanto pare, infatti, il rapporto tra l’entourage di Kvicha Kvaratskhelia e la proprietà è davvero ottimo. Con il presidente ma anche con tutto il resto dello staff dirigenziale. Insomma, nessun problema tra Kvaratskhelia ed il Napoli.