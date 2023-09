Una tifosa mozzafiato: Napoli, Serena Autieri è uno splendore

Attrice, cantante, conduttrice televisiva, speaker radiofonica, doppiatrice e per poco non architetto: Serena Autieri è una vera artista a tutto tondo, nonché tifosissima del Napoli.

Il sorriso contagioso è sempre lo stesso da ormai un quarto di secolo, da quando Serena Autieri è entrata nelle case di tutti i napoletani prima e italiani poi, attraverso il piccolo teleschermo nell’amatissima fiction nostrana Un posto al sole. Da allora la sua presenza e compagnia fissa di migliaia, se non milioni, di cittadini che non possono fare a meno di seguirla attraverso le sue opere e i suoi successi.

La gioia di uno scudetto vinto ormai cinque mesi fa, il 4 maggio, non può arenarsi nel cuore e nell’animo di una persona così solare, come d’altronde solare è Napoli, qual è Serena Autieri. Tutto ha avuto inizio qui, nella città che le ha dato i natali e che l’ha fatta sentire amata, facendole scoprire anche il gusto culinario del suo piatto preferito: i canestrelli al ragù. Un amore corrisposto e contraccambiato da Autieri che per tutto l’arco della sua carriera non ha mai dimenticato la sua terra, anzi costantemente continua a battersi in prima persona per l’immagine di Napoli nel mondo.

Tutto comincia nel quartiere di Soccavo. Fin da bambina infatti studia danza classica, canto e recitazione poiché nulla può frenare la sua ferrea volontà di dare una sua impronta al mondo dell’arte. Nel 1997 incide il suo primo album discografico e contemporaneamente si diploma all’Istituto d’arte di Napoli. Dopodiché comincia a muovere i primi passi come attrice, recitando in diversi spettacoli teatrali. Per tale ragione non consegue la laurea in architettura.

Nel 1998 entra nel cast della soap opera di Rai 3, Un posto al sole, interpretando il ruolo della cantante Sara De Vito. Nella stagione di varietà 2002-2003 si impone come protagonista nel musical Bulli & Pupe, grazie al quale viene scelta da Pippo Baudo per affiancarlo nella conduzione del Festival di Sanremo 2003. Nel 2004, inoltre, per la grande cerimonia del Columbus Day di New York, rappresenta l’Italia con un concerto dal vivo al Manhattan Center.

Il successo al cinema e l’amore incondizionato per Napoli

Nel 2004 approda sul grande schermo, il suo primo film (intitolato Sara May) vede la sapiente regia di Marianna Sciveres che è in grado di valorizzarne al meglio le sue qualità attoriali. Anni più tardi le viene affidato il ruolo della professoressa Elisabetta Paliani, nel film Notte prima degli esami – Oggi (2007), diretto da Fausto Brizzi che la ritroverà nel 2011 con Femmine contro maschi. Si cimenta anche nel dramma, come nel 2009 in cui è una dei protagonisti dei film L’ultimo crodino.

La consacrazione internazionale giunge nel momento in cui la Disney la chiama per doppiare Elsa nel musical animato Frozen – Il regno di ghiaccio, di cui interpreta in italiano anche le canzoni. La sua bravura rappresentativa le vale la conferma: nel 2019 torna a doppiare Elsa in Frozen II – Il segreto di Arendelle.

L’infinita felicità del tricolore è storia recente e non si è ancora esaurita in Autieri, come del resto in tutti i tifosi del Napoli. Ed è per ciò che ci regala questo post, in cui sfoggia il suo rinomato sorriso regalando a tutti noi che la vediamo, attraverso l’app di Instagram, un fugace momento di piena contentezza.