Mercato Napoli, trovato il nuovo Koulibaly: c’è l’annuncio

Mercato Napoli, arriva la svolta per il nuovo Kalidou Koulibaly che può essere un rinforzo a dir poco importante per Antonio Conte. In tal senso, si tratta di un difensore che può fare davvero al caso del tecnico e del progetto partenopei, dal momento che risponde a tutto ciò di cui questa squadra ha bisogno.

Come è noto, gli azzurri devono prestare attenzione in prospettiva futura, dal momento che non si possono più commettere gli errori a cui tutti abbiamo assistito a gennaio. C’è stato un immobilismo preoccupante, dal momento che serviva prendere un difensore centrale per liberare Rafa Marin ed un attaccante in grado di sostituire adeguatamente Khvicha Kvaratskhelia.

In tal senso, in vista dell’estate arrivano notizie a dir poco importanti e considerevoli dal momento che bisogna continuare ad inseguire questi obiettivi che, allo stato attuale delle cose, non sono stati centrati. Entrambi. In tal senso, bisogna registrare una novità importante per il nuovo Koulibaly che può fare davvero al caso di Antonio Conte e del Napoli in generale.

Mercato Napoli, ecco il nuovo Koulibaly: le ultime

In difesa, infatti, come è noto ci sono, come punti di riferimento e punti fermi, solamente Amir Rrahmani ed Alessandro Buongiorno. Alle loro spalle bisogna prestare attenzione alla posizione di Juan Jesus, che ha il contratto in scadenza, ed a quella di Rafa Marin, che invece non ha praticamente giocato se non pochi minuti proprio contro la Lazio.

In vista dell’estate è stato accostato più di una volta al Napoli il nome di Oumar Solet, fortissimo difensore centrale di proprietà dell’Udinese che sta impressionando tutti da quando è arrivato in Serie A. In tal senso in una intervista concessa ai microfoni di Radio CRC, Andrea Carnevale, responsabile dello scouting dell’Udinese, ha parlato proprio di Solet spiegando come stanno le cose.

Napoli, annuncio sul nuovo difensore: c’è l’annuncio

Dal suo punto di vista, infatti, presi ai tempi dell’Under 21, Solet era più forte di Koulibaly, a conferma del fatto che le prestazioni di cui si è reso protagonista non sono certamente figlie del caso.

Da vedere se il Napoli deciderà di affondare il colpo, complice anche degli ottimi rapporti con l’Udinese. Classe 2000, Solet ha un valore di mercato secondo Transfermarkt pari ad 8 milioni di euro.