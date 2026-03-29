Natan al Real, che rimpianto! Ma presto potremmo averne uno peggiore

Da una cessione sottovalutata a un talento in crescita lontano da Napoli: due storie diverse che iniziano a pesare sempre di più.

Ve lo ricordate Natan? Fra poco rischiate di doverlo ricordare per forza. Già, perché il difensore brasiliano sta per diventare protagonista assoluto del mercato della prossima estate. Non certo per quello che ha fatto a Napoli, ma per quello che sta facendo adesso. D’altra parte il calcio è spietato: se non trovi il contesto giusto, sembri fuori posto; se lo trovi, puoi diventare un altro giocatore.

A Siviglia, con la maglia del Betis, Natan ha cambiato passo. Più sicuro nelle letture, più deciso nei duelli, soprattutto più continuo. Il salto è evidente e non è passato inosservato. Le prestazioni hanno acceso i radar di diversi club, tra cui il Real Madrid, che valuta l’investimento intorno ai 50 milioni.

Il dato pesa, perché il Napoli lo ha lasciato partire per una cifra intorno ai 9 milioni. Una differenza che racconta meglio di qualsiasi analisi quanto il margine di crescita fosse reale. Il rimpianto è concreto, ma rientra in una dinamica che nel calcio esiste da sempre: capire quando aspettare e quando invece lasciare andare.

Il punto è che questa storia non si ferma qui. Perché mentre Natan cresce lontano da Napoli, c’è un altro caso che rischia di diventare ancora più un rimpianto, che riguarda un ruolo che negli ultimi anni non ha mai trovato un padrone definitivo.

Caprile, l’errore più grande: ora lo vogliono in Premier

Elia Caprile ha scelto di giocare. Ha chiesto spazio e lo ha trovato a Cagliari, in un contesto che gli ha permesso di esprimersi senza pressioni e con continuità. La crescita è netta: parate decisive, presenza, personalità. Non è un caso che, in assenza di Mina, abbia anche indossato la fascia di capitano. Un segnale che va oltre il rendimento. Il profilo è cambiato: da giovane interessante a portiere affidabile, pronto per un salto di livello.

Il problema, per il Napoli, sta nella formula dell’operazione portata avanti lo scorso gennaio. Prestito con diritto di riscatto fissato a circa 8 milioni, ovviamente già esercitati dal Cagliari un’estate: una cifra che oggi appare decisamente distante dal valore reale del giocatore.

Nel frattempo il mercato si muove. Dalla Premier arrivano segnali concreti, con club come Tottenham e Aston Villa pronte a valutare un acquisto a campionato finito. L’interesse è concreto, lo ha certificato anche il presidente cagliaritano Giulini, interpellato sull’argomento. E di certo il Cagliari è pronto a monetizzare forse il triplo di quanto speso per acquistarlo. Forse anche di più. Un anno e mezzo dopo.

Il paradosso è sotto gli occhi di tutti. Il Napoli continua a gestire il ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic, senza una gerarchia definitiva. La porta resta aperta, mentre fuori cresce un portiere che poteva rappresentare una soluzione interna.

Se Natan racconta una valutazione mancata, Caprile apre un discorso diverso. Qui entra in gioco la gestione del patrimonio tecnico, non solo il risultato immediato. Il mercato darà le sue risposte, ma una cosa è già chiara: alcune decisioni non pesano subito, poi tornano indietro tutte insieme. Il conto arriva sempre, spesso quando non lo puoi più cambiare.