Ancelotti Everton, trattativa in dirittura d’arrivo. I Toffees scelgono un allenatore di spessore per tentare di tornare grandi. Gli ultimi aggiornamenti

Carlo Ancelotti torna in panchina. L’ormai ex tecnico del Napoli nella serata di ieri ha raggiunto l’accordo con l’Everton, mentre era a Londra. Prenderà il posto dell’esonerato Marco Silva. Come riportato da Paul Joyce, giornalista del quotidiano inglese The Times, si tratta di una scelta interessante da parte del club inglese, che ha avuto colloqui con tanti allenatori: tra questi, l’ex coach dei Toffies, David Moyes e l’ex direttore sportivo e manager del Red Bull Lipsia Ralph Ragnik. Meshiri voleva un allenatore capace di tenere botta a profili come quelli di Jurgen Klopp e Pep Guardiola, e Ancelotti è sicuramente uno di questi, uno che può dare spessore all’Everton. Inoltre è l’unico allenatore che ha battuto il Liverpool di Klopp questa stagione. E’ chiaro, ci sono delle riserve su che tipo di lavoro bisognerà fare per ricostruire l’Everton, per risollevare le sorti del club. Ma di certo c’è entusiasmo tra i tifosi per la firma di uno come Ancelotti, perché è il segnale che il club punta ad essere un club nuovamente ambizioso.

Ancelotti-Everton: gli ultimi aggiornamenti

Ultimi colloqui a Londra per i dettagli. La trattiva Everton Ancelotti è in dirittura d’arrivo. L’accordo è stato trovato sulla base di 4 anni e mezzo di contratto. L’esordio del nuovo tecnico avverrà nella partita Everton-Burnley del prossimo 26 dicembre. I suoi assistenti saranno il figlio Davide Ancelotti e Duncan Ferguson, ovvero l’allenatore che ha traghettato i Toffees nelle ultime partite dopo l’esonero del portoghese Marco Silva. Fra oggi e domani i colloqui con il Napoli per liberarsi