Importante novità nel calciomercato del Napoli: in dirittura d’arrivo il rinnovo di Zielinski fino al 2024. Il prossimo potrebbe essere Allan.

Mentre si valuta la possibilità di rinnovare il contratto anche a Mertens e Callejon, sembra invece in dirittura d’arrivo un’altra complicata situazione contrattuale. La situazione dei due senatori in scadenza, nel bene o nel male, dovrebbe definirsi a gennaio, con il rinnovo o la cessione. Chi invece sta per mettere la firma sul nuovo contratto è Piotr Zielinski, che ha ormai trovato l’accordo per un nuovo quadriennale.

Rinnovo Zielinski: a Napoli fino al 2024

Scadenza 2024, stipendio raddoppiato e clausola leggermente più alta. E ora si riparla anche del possibile rinnovo di Allan, che invece dopo l’ammutinamento sembrava ad un passo dalla cessione addirittura a gennaio. Proprio sulla rivolta del 5 novembre ci sono alcune novità nella causa fra il Napoli e i suoi calciatori.

Il club aveva designato il giuslavorista Bruno Piacci per l’arbitrato, ma i legali dei calciatori lo hanno ricusato perché ha già avuto troppi arbitrati con il Napoli negli ultimi due anni, e quindi potrebbe non essere imparziale. La situazione non è per niente rilassata, ma non è da escludere una conciliazione tra le parti.