Nuovo nome sulla lista di Giuntoli per la retroguardia azzurra. Il Napoli sta infatti provando ad inserirsi per il jolly difensivo Igor della Spal.

Un occhio al presente ed un altro al futuro: il Napoli sta già gettando le basi per quella che sarà la rosa per la stagione 2020/21. Oltre al solito Amrabat, per il quale ci sarà da battere la concorrenza dell’Inter, gli azzurri sembrano aver messo gli occhi anche su Amir Rrahmani altro profilo molto interessante del Verona. Il difensore gialloblù ha già dato disponibilità per il suo trasferimento in azzurro nella prossima estate e potrebbe arrivare insieme al compagno di squadra a rinforzare il Napoli del futuro. Per il presente invece, secondo quanto sottolineato da ‘Sky Sport’, la dirigenza partenopea starebbe pensando anche ad un altro profilo interessante. Si tratta di Igor, polivalente difensore di proprietà della Spal.

Calciomercato Napoli, Igor nel mirino: inserimento tra Atalanta e Spal

Il difensore brasiliano classe 1998 aveva iniziato la stagione in maniera molto propositiva con la maglia della Spal, diventando un perno importante per la difesa di Semplici. Igor infatti ha la possibilità di disimpegnarsi al meglio sia da centrale difensivo che da terzino sinistro con discrete proprietà tecniche ed ampi margini di miglioramento. Stando a quanto sottolineato da Gianluca Di Marzio, il Napoli prova a inserirsi nella trattativa tra l’Atalanta e la Spal per il polivalente difensore verdeoro. Da tempo infatti su Igor ci sono proprio i bergamaschi che però non hanno ancora chiuso, motivo per cui gli azzurri di Giuntoli proveranno ad intromettersi tra le parti per cercare di strappare il calciatore alla concorrenza.

In tal senso nella giornata di ieri a ‘Sky Sport’ ha parlato anche il diesse della Spal Davide Vagnati che si è espresso così sul brasiliano: “Sta facendo bene ed è molto giovane, ed è al momento solo al trenta per cento delle sue potenzialità. Se andrà all’Atalanta? Valutiamo tutto insieme al ragazzo ed alla proprietà, il nostro intento è quello di migliorare la squadra per poterci salvare”.