In vista del confronto di domenica ha parlato Daniel Boga, fratello e agente del giocatore neroverde Jeremie Boga che piace anche al Napoli.

Giovani tentazioni per il Napoli che pensa anche al futuro con un calciomercato di gennaio che si appresta a partire col botto. Tra i nomi accostati agli azzurri, soprattutto in caso di addio di calciatori importanti come Mertens e Callejon, ci sarebbe anche quello del giovane Jeremie Boga, stella del Sassuolo di De Zerbi che sta incantando in questa stagione. L’esterno classe 1997 ha già messo a segno 4 reti e la dirigenza partenopea avrà modo di monitorarlo da vicino nella sfida di domenica sera contro i neroverdi. Proprio in vista di Sassuolo-Napoli ha parlato il fratello e procuratore di Boga, Daniel, ai microfoni di ‘Radio Marte’ nella trasmissione “Si gonfia la rete”: “Jeremie è soddisfatto della stagione fin qui disputata perchè ha avuto la possibilità di giocare e dimostrare le sue qualità. Sassuolo-Napoli? Giocare contro una grande squadra è sempre bello per un calciatore perchè affrontare le big permette di confrontarsi con i migliori e capire il livello”.

Calciomercato Napoli, Giuntoli segue anche Boga

Il fratello di Boga ha quindi proseguito parlando di un eventuale futuro a Napoli: “Domenica contro il Napoli, ma un giorno con il Napoli? Perché no! Al momento non ho elementi per dire che sarà così, ma non ho elementi neppure per dire che non sarà così. Per far sì che si concretizzi l’affare, è necessario che il Napoli mostri interesse per Boga e soprattutto che faccia un’offerta al Sassuolo. Giuntoli l’ho sentito l’ultima volta 2 settimane fa. Abbiamo parlato di alcuni calciatori e anche di Boga. Jeremie piace a Giuntoli, ma non posso dire di più al momento”.

Boga potrebbe essere l’erede di Callejon o Mertens: “So che il Napoli sarebbe una grande opportunità per Boga, per gli addii imminenti di Mertens e Callejon. Vedremo cosa accadrà a fine mercato: la destinazione partenopea è gradita, ma tutto dipende comunque dal Sassuolo. Decideranno loro se venderlo a giugno o a gennaio e se gli diranno invece che dovrà restare lui resterà”.