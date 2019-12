Calciomercato Napoli, problema Torreira: svelato il nodo

Il Napoli sembra tornato alla carica per Lucas Torreira dell’Arsenal ma c’è un nodo da risolvere per mandare in porto la trattativa. Ecco qual è il problema.

Operazione centrocampo per Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis, chiamati prima di tutto a rinforzare la mediana nel prossimo calciomercato di gennaio. I nomi che circolano nelle ultime ore sono tanti e con l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso ci si aspetta anche uno sforzo economico da parte della società per provare a puntellare l’organico a disposizione dell’ex allenatore del Milan. Il centrocampo del Napoli necessita in particolar modo di un regista basso che possa avviare il gioco e fare da schermo alla difesa che ha sofferto tanto del mancato filtro da parte dei centrocampisti. Il nome più in voga è quello del mediano dell’Arsenal, Lucas Torreira, già cercato dalla società azzurra ai tempi della sua militanza sampdoriana, salvo poi virare con forza su Fabian Ruiz.

Calciomercato Napoli, nodo Torreira: c’è un problema sul pagamento

Torreira all’Arsenal è stato uno dei primissimi acquisti della gestione Emery, ma con l’esonero dell’ex tecnico del Siviglia le cose potrebbero cambiare già il prossimo gennaio. La folta concorrenza, una posizione non troppo chiara e prestazioni non incoraggianti potrebbero contribuire ad una sua partenza anticipata verso nuovi lidi con un eventuale ritorno proprio in Italia. Per caratteristiche fisiche, tecniche e temperamentali l’uruguaiano sarebbe perfetto per il centrocampo di Gattuso che nella sua prima da allenatore del Napoli ha provato Allan con scarsi risultati. L’ormai probabile arrivo ai ‘Gunners’ di Mikel Arteta non dovrebbe inoltre cambiare la posizione di Torreira sempre più indirizzato verso i saluti.

Secondo quanto rivelato da ‘Cronache di Napoli’, per Torreira gli azzurri vorrebbero mettere sul piatto all’Arsenal una doppia opzione: un prestito con diritto di riscatto o un prestito per 18 mesi a 3 milioni più obbligo di riscatto a 27 milioni. Il nodo da sciogliere per il club di De Laurentiis è quello legato al pagamento in rate richiesto dagli azzurri che non convince i londinesi.